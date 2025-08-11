- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 765
Kârla kapanan işlemler:
1 303 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
462 (26.18%)
En iyi işlem:
6.13 USD
En kötü işlem:
-9.64 USD
Brüt kâr:
1 185.35 USD (169 299 pips)
Brüt zarar:
-632.06 USD (81 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (178.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
178.55 USD (67)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
334
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
455 (25.78%)
Satış işlemleri:
1 310 (74.22%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
0.91 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-47.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.19 USD (37)
Aylık büyüme:
9.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
158.19 USD (4.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.31% (158.19 USD)
Varlığa göre:
43.04% (1 498.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1765
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|88K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.13 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +178.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 16
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
7
100%
1 765
73%
100%
1.87
0.31
USD
USD
43%
1:200