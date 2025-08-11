SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Signal Vanguard CFM
Christopher Fernandez Mera

Signal Vanguard CFM

Christopher Fernandez Mera
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -56%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 700
Kârla kapanan işlemler:
920 (54.11%)
Zararla kapanan işlemler:
780 (45.88%)
En iyi işlem:
74.99 EUR
En kötü işlem:
-59.69 EUR
Brüt kâr:
4 309.79 EUR (1 237 634 pips)
Brüt zarar:
-4 110.23 EUR (1 222 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (15.82 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
110.45 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
81.30%
Maks. mevduat yükü:
101.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
1 048 (61.65%)
Satış işlemleri:
652 (38.35%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.12 EUR
Ortalama kâr:
4.68 EUR
Ortalama zarar:
-5.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-95.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-113.43 EUR (5)
Aylık büyüme:
29.48%
Yıllık tahmin:
357.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
315.52 EUR
Maksimum:
316.21 EUR (308.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.39% (316.83 EUR)
Varlığa göre:
14.85% (84.69 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
[SP500] 1245
EURUSD 212
_GER40_Z4 203
ETHUSD 18
_GER40_U4 10
USDCAD 4
_GER40_H5 4
SOLUSD 2
[CAC40] 1
XRPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
[SP500] 483
EURUSD -160
_GER40_Z4 46
ETHUSD -10
_GER40_U4 -92
USDCAD -7
_GER40_H5 -32
SOLUSD 4
[CAC40] 2
XRPUSD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
[SP500] 94K
EURUSD -5.2K
_GER40_Z4 40K
ETHUSD -6.3K
_GER40_U4 -81K
USDCAD -381
_GER40_H5 -28K
SOLUSD 369
[CAC40] 2K
XRPUSD -506
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.99 EUR
En kötü işlem: -60 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +15.82 EUR
Maksimum ardışık zarar: -95.87 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsGroup-Live
2.29 × 42
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 06:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 09:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 20:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 15:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 00:13
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Signal Vanguard CFM
Ayda 30 USD
-56%
0
0
USD
661
EUR
55
0%
1 700
54%
81%
1.04
0.12
EUR
92%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.