SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Index 4
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Index 4

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Baazex-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
673
Kârla kapanan işlemler:
273 (40.56%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (59.44%)
En iyi işlem:
126.13 USD
En kötü işlem:
-126.65 USD
Brüt kâr:
1 619.28 USD (66 797 pips)
Brüt zarar:
-1 826.12 USD (45 606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (181.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.94 USD (63)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
82.57%
Maks. mevduat yükü:
70.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
497
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
537 (79.79%)
Satış işlemleri:
136 (20.21%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.31 USD
Ortalama kâr:
5.93 USD
Ortalama zarar:
-4.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
167 (-148.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-400.88 USD (4)
Aylık büyüme:
-5.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
212.32 USD
Maksimum:
746.20 USD (7.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.43% (746.20 USD)
Varlığa göre:
4.30% (409.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 494
AUDCAD 24
EURNZD 18
EURUSD 16
GBPAUD 15
GBPCAD 12
GBPNZD 11
XAUUSD 10
CHFJPY 10
BTCUSD 9
EURAUD 8
GBPJPY 8
GBPUSD 6
EURJPY 5
AUDJPY 4
EURCAD 4
AUDUSD 4
NZDCAD 3
USDCAD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 2
USDCHF 2
CADCHF 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -630
AUDCAD 227
EURNZD 43
EURUSD -401
GBPAUD 54
GBPCAD 159
GBPNZD 31
XAUUSD 60
CHFJPY 48
BTCUSD 7
EURAUD 38
GBPJPY 48
GBPUSD 48
EURJPY 30
AUDJPY 11
EURCAD 12
AUDUSD 16
NZDCAD -8
USDCAD 6
NZDUSD 10
AUDCHF -4
USDCHF 1
CADCHF -1
EURGBP -3
AUDNZD 1
NZDJPY -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -3.6K
AUDCAD 1.9K
EURNZD 98
EURUSD -911
GBPAUD 654
GBPCAD 1.3K
GBPNZD 24
XAUUSD 1K
CHFJPY 485
BTCUSD 18K
EURAUD 688
GBPJPY 564
GBPUSD 584
EURJPY 559
AUDJPY 169
EURCAD 178
AUDUSD 65
NZDCAD -129
USDCAD 119
NZDUSD 102
AUDCHF -34
USDCHF -78
CADCHF -7
EURGBP -24
AUDNZD 13
NZDJPY -221
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.13 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +181.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Baazex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.89 × 462
Exness-MT5Real5
3.25 × 4
FxPro-MT5
7.94 × 104
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 19:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 18:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 06:28
Share of trading days is too low
2025.08.11 06:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 00:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 00:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 00:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 00:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 00:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index 4
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
9.3K
USD
7
99%
673
40%
83%
0.88
-0.31
USD
7%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.