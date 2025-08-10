SinyallerBölümler
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Index 2

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Baazex-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
220
Kârla kapanan işlemler:
159 (72.27%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (27.73%)
En iyi işlem:
69.87 USD
En kötü işlem:
-262.03 USD
Brüt kâr:
2 600.13 USD (76 471 pips)
Brüt zarar:
-1 617.78 USD (48 187 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (235.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
386.99 USD (17)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
97.15%
Maks. mevduat yükü:
11.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
100 (45.45%)
Satış işlemleri:
120 (54.55%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
4.47 USD
Ortalama kâr:
16.35 USD
Ortalama zarar:
-26.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-970.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-970.81 USD (18)
Aylık büyüme:
0.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 233.72 USD (10.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.97% (1 233.72 USD)
Varlığa göre:
16.31% (1 831.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 44
AUDUSD 44
GBPAUD 29
NZDCAD 29
EURAUD 26
NZDJPY 22
EURCHF 7
EURGBP 5
AUDJPY 4
GBPCAD 3
USDJPY 3
USDCAD 2
USDCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 54
AUDUSD 387
GBPAUD 214
NZDCAD 86
EURAUD 48
NZDJPY 156
EURCHF -54
EURGBP 32
AUDJPY 16
GBPCAD 2
USDJPY 8
USDCAD 12
USDCHF 12
NZDUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 4.5K
AUDUSD 7.5K
GBPAUD 2.7K
NZDCAD 2K
EURAUD 3.6K
NZDJPY 4K
EURCHF -829
EURGBP 1.2K
AUDJPY 1.2K
GBPCAD 119
USDJPY 574
USDCAD 809
USDCHF 488
NZDUSD 475
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.87 USD
En kötü işlem: -262 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +235.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -970.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Baazex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 242
FxPro-MT5
18.73 × 37
İnceleme yok
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 16:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 08:58
Share of trading days is too low
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 23:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index 2
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
11K
USD
7
100%
220
72%
97%
1.60
4.47
USD
16%
1:100
