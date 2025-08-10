SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Index 1
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Index 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Baazex-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
120 (67.79%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (32.20%)
En iyi işlem:
124.56 USD
En kötü işlem:
-71.64 USD
Brüt kâr:
1 715.67 USD (39 004 pips)
Brüt zarar:
-1 050.76 USD (18 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (246.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.26 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
98.68%
Maks. mevduat yükü:
19.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
94 (53.11%)
Satış işlemleri:
83 (46.89%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.76 USD
Ortalama kâr:
14.30 USD
Ortalama zarar:
-18.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-144.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.34 USD (5)
Aylık büyüme:
2.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.21 USD
Maksimum:
528.42 USD (5.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.09% (528.42 USD)
Varlığa göre:
12.46% (1 326.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 49
EURCHF 22
AUDCAD 22
EURGBP 13
EURAUD 12
NZDJPY 10
USDCHF 8
AUDJPY 7
NZDCHF 7
AUDNZD 5
NZDCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPJPY 2
EURJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 227
EURCHF -147
AUDCAD 116
EURGBP 81
EURAUD 57
NZDJPY 61
USDCHF 34
AUDJPY 24
NZDCHF 47
AUDNZD 25
NZDCAD 199
NZDUSD 14
EURCAD -43
AUDUSD -47
USDCAD 11
GBPJPY 0
EURJPY 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2K
EURCHF -2.2K
AUDCAD 2.7K
EURGBP 3K
EURAUD 4.3K
NZDJPY 1.4K
USDCHF 1.4K
AUDJPY 968
NZDCHF 676
AUDNZD 2.1K
NZDCAD 3.1K
NZDUSD 724
EURCAD -982
AUDUSD -76
USDCAD 743
GBPJPY 37
EURJPY 522
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.56 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +246.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Baazex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
FxPro-MT5
0.66 × 29
BlackBullMarkets-Live
1.14 × 220
Exness-MT5Real5
6.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.10 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 13:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 03:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 02:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 23:36
Share of trading days is too low
2025.08.11 23:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 23:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index 1
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
11K
USD
7
100%
177
67%
99%
1.63
3.76
USD
12%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.