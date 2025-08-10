- Büyüme
İşlemler:
508
Kârla kapanan işlemler:
361 (71.06%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (28.94%)
En iyi işlem:
508.30 USD
En kötü işlem:
-683.37 USD
Brüt kâr:
6 513.00 USD (175 454 231 pips)
Brüt zarar:
-5 290.56 USD (15 476 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (35.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
597.16 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
94.64%
Maks. mevduat yükü:
40.61%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.79
Alış işlemleri:
257 (50.59%)
Satış işlemleri:
251 (49.41%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
18.04 USD
Ortalama zarar:
-35.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-477.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-683.37 USD (1)
Aylık büyüme:
47.51%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.78 USD
Maksimum:
683.37 USD (52.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.60% (510.41 USD)
Varlığa göre:
35.97% (384.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-419K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +508.30 USD
En kötü işlem: -683 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -477.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.33 × 21
|
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
This trading signal focuses on BTCUSD, utilizing a robust hedging strategy designed to reduce risk and maintain a smooth equity curve in volatile markets. The approach employs both long and short positions to capture arbitrage and counter-trend opportunities under various market conditions, minimizing drawdowns caused by one-sided price movements. Strict money management and risk control are the core principles, aiming for consistent and sustainable long-term returns.
