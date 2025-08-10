SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTCUSD EA
Nan Deng

BTCUSD EA

Nan Deng
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 112%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
508
Kârla kapanan işlemler:
361 (71.06%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (28.94%)
En iyi işlem:
508.30 USD
En kötü işlem:
-683.37 USD
Brüt kâr:
6 513.00 USD (175 454 231 pips)
Brüt zarar:
-5 290.56 USD (15 476 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (35.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
597.16 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
94.64%
Maks. mevduat yükü:
40.61%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.79
Alış işlemleri:
257 (50.59%)
Satış işlemleri:
251 (49.41%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
18.04 USD
Ortalama zarar:
-35.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-477.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-683.37 USD (1)
Aylık büyüme:
47.51%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.78 USD
Maksimum:
683.37 USD (52.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.60% (510.41 USD)
Varlığa göre:
35.97% (384.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -419K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +508.30 USD
En kötü işlem: -683 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -477.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
1.33 × 21
Tickmill-Live
21.50 × 12248
This trading signal focuses on BTCUSD, utilizing a robust hedging strategy designed to reduce risk and maintain a smooth equity curve in volatile markets. The approach employs both long and short positions to capture arbitrage and counter-trend opportunities under various market conditions, minimizing drawdowns caused by one-sided price movements. Strict money management and risk control are the core principles, aiming for consistent and sustainable long-term returns.


İnceleme yok
2025.09.28 17:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 00:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 18:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 16:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.10 16:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
