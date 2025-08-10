- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
720
Kârla kapanan işlemler:
455 (63.19%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (36.81%)
En iyi işlem:
10.75 USD
En kötü işlem:
-9.93 USD
Brüt kâr:
400.44 USD (244 601 pips)
Brüt zarar:
-365.01 USD (146 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (18.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.82 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
28.69%
Maks. mevduat yükü:
73.23%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
364 (50.56%)
Satış işlemleri:
356 (49.44%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-1.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-7.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.82 USD (7)
Aylık büyüme:
35.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.35 USD
Maksimum:
19.08 USD (18.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.71% (16.75 USD)
Varlığa göre:
24.37% (10.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|202
|XAUUSD
|167
|GBPUSD
|166
|AUDUSD
|73
|USDCAD
|61
|EURUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-20
|XAUUSD
|88
|GBPUSD
|-15
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|-4
|EURUSD
|-12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-856
|XAUUSD
|100K
|GBPUSD
|-393
|AUDUSD
|302
|USDCAD
|96
|EURUSD
|-817
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.75 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +18.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.73 × 1592
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.25 × 858
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.02 × 59
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.48 × 232
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
high risk high return
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
USD
91
USD
USD
7
100%
720
63%
29%
1.09
0.05
USD
USD
32%
1:500