Huynh Vo Xuan Son

ALL TRADE FROM 50 USD

Huynh Vo Xuan Son
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
720
Kârla kapanan işlemler:
455 (63.19%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (36.81%)
En iyi işlem:
10.75 USD
En kötü işlem:
-9.93 USD
Brüt kâr:
400.44 USD (244 601 pips)
Brüt zarar:
-365.01 USD (146 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (18.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.82 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
28.69%
Maks. mevduat yükü:
73.23%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
364 (50.56%)
Satış işlemleri:
356 (49.44%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-1.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-7.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.82 USD (7)
Aylık büyüme:
35.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.35 USD
Maksimum:
19.08 USD (18.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.71% (16.75 USD)
Varlığa göre:
24.37% (10.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 202
XAUUSD 167
GBPUSD 166
AUDUSD 73
USDCAD 61
EURUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -20
XAUUSD 88
GBPUSD -15
AUDUSD -2
USDCAD -4
EURUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -856
XAUUSD 100K
GBPUSD -393
AUDUSD 302
USDCAD 96
EURUSD -817
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.75 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +18.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.73 × 1592
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real3
4.25 × 858
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.02 × 59
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.48 × 232
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
high risk high return
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 06:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 02:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 00:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.