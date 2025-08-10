SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PYTHON XAU FROM 50 USD
Huynh Vo Xuan Son

PYTHON XAU FROM 50 USD

Huynh Vo Xuan Son
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 175%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
200 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (25.93%)
En iyi işlem:
10.75 USD
En kötü işlem:
-9.93 USD
Brüt kâr:
225.76 USD (191 923 pips)
Brüt zarar:
-160.90 USD (106 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (12.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.96 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
9.79%
Maks. mevduat yükü:
40.85%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
133 (49.26%)
Satış işlemleri:
137 (50.74%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.93 USD (1)
Aylık büyüme:
72.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.33 USD
Maksimum:
19.68 USD (16.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.10% (19.68 USD)
Varlığa göre:
25.48% (11.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 147
GBPUSD 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 76
GBPUSD -11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 86K
GBPUSD -237
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.75 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
2.09 × 894
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real8
19.81 × 228
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
python xau
İnceleme yok
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 23:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 04:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 20:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 20:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 11:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 02:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 02:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 00:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 01:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
