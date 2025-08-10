- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
200 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (25.93%)
En iyi işlem:
10.75 USD
En kötü işlem:
-9.93 USD
Brüt kâr:
225.76 USD (191 923 pips)
Brüt zarar:
-160.90 USD (106 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (12.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.96 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
9.79%
Maks. mevduat yükü:
40.85%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
133 (49.26%)
Satış işlemleri:
137 (50.74%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.93 USD (1)
Aylık büyüme:
72.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.33 USD
Maksimum:
19.68 USD (16.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.10% (19.68 USD)
Varlığa göre:
25.48% (11.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|GBPUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|76
|GBPUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|86K
|GBPUSD
|-237
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.75 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 894
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|19.81 × 228
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
python xau
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
175%
0
0
USD
USD
96
USD
USD
8
100%
270
74%
10%
1.40
0.24
USD
USD
25%
1:500