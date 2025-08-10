SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Max Loss 20 Usd
Ir Wijanto M M

Max Loss 20 Usd

Ir Wijanto M M
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -71%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
106 (32.61%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (67.38%)
En iyi işlem:
3.51 USD
En kötü işlem:
-1.61 USD
Brüt kâr:
22.81 USD (27 771 pips)
Brüt zarar:
-39.56 USD (47 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (0.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.70 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
54.64%
Maks. mevduat yükü:
65.35%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
174 (53.54%)
Satış işlemleri:
151 (46.46%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.22 USD
Ortalama zarar:
-0.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-3.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.83 USD (9)
Aylık büyüme:
-52.69%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.26 USD
Maksimum:
19.96 USD (96.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.36% (19.96 USD)
Varlığa göre:
12.31% (1.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 108
EURJPY 95
#NDX 37
EURUSD 25
GBPJPY 20
GBPUSD 18
USDCHF 11
USDCAD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -2
EURJPY -5
#NDX -6
EURUSD -2
GBPJPY -1
GBPUSD -1
USDCHF -1
USDCAD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -2.6K
EURJPY -7.6K
#NDX -6.5K
EURUSD -1.5K
GBPJPY -762
GBPUSD -541
USDCHF -515
USDCAD -253
AUDUSD -24
NZDUSD 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.51 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +0.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5
0.28 × 843
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
5.47 × 2396
ATFXGM8-Live
9.60 × 5
Multipair orders based on the Fibonacci retracement indicator for several time frames.
İnceleme yok
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 09:36
Share of trading days is too low
2025.08.11 09:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Share of trading days is too low
2025.08.11 08:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 07:28
Share of trading days is too low
2025.08.11 07:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 12:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 12:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 12:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 12:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
