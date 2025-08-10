SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Forex Fusion
Ridoy Biswas

Forex Fusion

Ridoy Biswas
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
19 (33.92%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (66.07%)
En iyi işlem:
79.82 USD
En kötü işlem:
-29.86 USD
Brüt kâr:
387.43 USD (1 068 523 pips)
Brüt zarar:
-327.21 USD (384 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (62.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.82 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
68.98%
Maks. mevduat yükü:
11.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
22 (39.29%)
Satış işlemleri:
34 (60.71%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
20.39 USD
Ortalama zarar:
-8.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-79.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.12 USD (8)
Aylık büyüme:
3.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.15 USD
Maksimum:
87.81 USD (14.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.83% (87.81 USD)
Varlığa göre:
3.81% (24.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 8
USDCHF 5
XAUUSD 5
GBPUSD 5
EURCHF 5
AUDJPY 4
EURAUD 3
EURJPY 3
AUDCAD 3
AUDCHF 2
EURGBP 2
NZDCHF 2
EURUSD 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 116
USDCHF -25
XAUUSD -12
GBPUSD 19
EURCHF -6
AUDJPY 28
EURAUD -28
EURJPY -9
AUDCAD 46
AUDCHF -14
EURGBP -8
NZDCHF 13
EURUSD -7
CHFJPY -15
GBPJPY -6
GBPAUD -8
CADCHF -4
GBPNZD -4
NZDCAD -8
USDCAD -8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 689K
USDCHF -966
XAUUSD -911
GBPUSD 674
EURCHF -217
AUDJPY 575
EURAUD -1.8K
EURJPY -636
AUDCAD 1.4K
AUDCHF -290
EURGBP -178
NZDCHF 498
EURUSD -334
CHFJPY -1.1K
GBPJPY -463
GBPAUD -585
CADCHF -141
GBPNZD -328
NZDCAD -107
USDCAD -344
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.82 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +62.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Small profit is better than loss. At first, we need to protect the capital then profit will come must. Forex investment is risky. Only invest those funds you can afford to lose.
İnceleme yok
2025.09.18 22:44
No swaps are charged
2025.09.18 22:44
No swaps are charged
2025.09.18 21:44
No swaps are charged
2025.09.18 21:44
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 22:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 21:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 16:23
Share of trading days is too low
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 12:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 12:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 12:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 12:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex Fusion
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
637
USD
7
0%
56
33%
69%
1.18
1.08
USD
13%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.