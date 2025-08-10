SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YiddinFX Ema
Nik Muhammed Muhyyiddin

YiddinFX Ema

Nik Muhammed Muhyyiddin
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
RoboForex-Pro-5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
122 (79.22%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (20.78%)
En iyi işlem:
26.97 USD
En kötü işlem:
-26.56 USD
Brüt kâr:
375.01 USD (42 194 pips)
Brüt zarar:
-162.32 USD (18 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (58.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.88 USD (11)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
97.89%
Maks. mevduat yükü:
5.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.40
Alış işlemleri:
101 (65.58%)
Satış işlemleri:
53 (34.42%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
3.07 USD
Ortalama zarar:
-5.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-62.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.49 USD (10)
Aylık büyüme:
14.15%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
62.49 USD (5.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.74% (62.49 USD)
Varlığa göre:
14.79% (150.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 42
USDJPY 13
EURJPY 12
GBPUSD 11
EURUSD 10
NZDUSD 10
USDCAD 10
GBPJPY 9
USDCHF 8
NZDJPY 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURNZD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 84
USDJPY 51
EURJPY 19
GBPUSD 32
EURUSD 23
NZDUSD -22
USDCAD 0
GBPJPY 32
USDCHF 25
NZDJPY -35
EURAUD 2
AUDCHF 6
AUDUSD 1
AUDCAD 0
EURGBP 0
GBPNZD 1
GBPCHF 2
CADCHF -8
EURNZD 0
NZDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.2K
USDJPY 7.5K
EURJPY 2.7K
GBPUSD 3.2K
EURUSD 2.3K
NZDUSD -2.2K
USDCAD 22
GBPJPY 4.7K
USDCHF 2K
NZDJPY -5.1K
EURAUD 304
AUDCHF 507
AUDUSD 57
AUDCAD 5
EURGBP 33
GBPNZD 87
GBPCHF 197
CADCHF -608
EURNZD 46
NZDCHF 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.97 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +58.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 64
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 98
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
Exness-Real9
0.50 × 14
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
ICMarketsSC-Live23
1.37 × 67
RoboForex-Pro-4
1.90 × 78
Exness-Real16
1.91 × 44
RoboForex-Pro
2.63 × 56
FusionMarkets-Live 2
2.79 × 42
FBS-Real-1
2.83 × 105
RoboForex-Pro-5
2.86 × 960
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.97 × 109
Alpari-Pro.ECN
7.33 × 58
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Weltrade-Live
17.38 × 39
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Trade base on EA, low entry and strategy based on weekly and monthly trend
İnceleme yok
2025.08.18 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 17:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 06:28
Share of trading days is too low
2025.08.11 06:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 05:20
Share of trading days is too low
2025.08.11 05:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 11:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 11:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 11:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YiddinFX Ema
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
981
USD
7
24%
154
79%
98%
2.31
1.38
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.