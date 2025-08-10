SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DudukDiamDengarDuitZikir
Mukhamad Sahedi

DudukDiamDengarDuitZikir

Mukhamad Sahedi
0 inceleme
163 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
84%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
132 (80.48%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (19.51%)
En iyi işlem:
42.61 USD
En kötü işlem:
-113.46 USD
Brüt kâr:
346.39 USD (46 186 pips)
Brüt zarar:
-294.01 USD (31 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (102.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.74 USD (27)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
77 (46.95%)
Satış işlemleri:
87 (53.05%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
2.62 USD
Ortalama zarar:
-9.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-113.46 USD (1)
Aylık büyüme:
-11.15%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
140.73 USD (58.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.38% (140.73 USD)
Varlığa göre:
53.28% (116.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_MRG 17
XAUUSD_MRG 13
USDCAD_MRG 12
GBPCAD_MRG 12
NZDUSD_MRG 10
AUDUSD_MRG 10
EURJPY_MRG 10
EURGBP_MRG 10
EURCAD_MRG 9
USDCHF_MRG 8
GBPUSD_MRG 8
EURAUD_MRG 7
GBPAUD_MRG 6
EURCHF_MRG 6
GBPNZD_MRG 6
GBPJPY_MRG 6
AUDNZD_MRG 5
EURNZD_MRG 5
USDJPY_MRG 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_MRG 15
XAUUSD_MRG -139
USDCAD_MRG 18
GBPCAD_MRG 3
NZDUSD_MRG 18
AUDUSD_MRG 13
EURJPY_MRG 8
EURGBP_MRG 12
EURCAD_MRG -15
USDCHF_MRG 12
GBPUSD_MRG 19
EURAUD_MRG 12
GBPAUD_MRG 12
EURCHF_MRG 5
GBPNZD_MRG 5
GBPJPY_MRG 40
AUDNZD_MRG 0
EURNZD_MRG 8
USDJPY_MRG 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_MRG 1.7K
XAUUSD_MRG -14K
USDCAD_MRG 3.6K
GBPCAD_MRG 1.5K
NZDUSD_MRG 1.9K
AUDUSD_MRG 1.5K
EURJPY_MRG 1.6K
EURGBP_MRG 1K
EURCAD_MRG -1.1K
USDCHF_MRG 1.1K
GBPUSD_MRG 1.9K
EURAUD_MRG 1.9K
GBPAUD_MRG 1.9K
EURCHF_MRG 445
GBPNZD_MRG 852
GBPJPY_MRG 6.5K
AUDNZD_MRG 157
EURNZD_MRG 1.6K
USDJPY_MRG 787
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.61 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +102.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DudukDiamDengarDuitZikir
İnceleme yok
2025.11.28 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 11:18
Trading operations on the account were performed for only 95 days. This comprises 8.36% of days out of the 1137 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.18% of days out of 1137 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
Share of trading days is too low
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 09:38 2025.11.28 09:38:12  

DudukDiamDengarDuitZikir

2025.11.13 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 02:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 01:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
