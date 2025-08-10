SinyallerBölümler
Bao Ying Guo

GoldenArrow MT5

Bao Ying Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
154 (59.68%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (40.31%)
En iyi işlem:
30.18 USD
En kötü işlem:
-14.88 USD
Brüt kâr:
467.39 USD (718 022 pips)
Brüt zarar:
-465.29 USD (664 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (46.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.38 USD (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
28.14%
Maks. mevduat yükü:
14.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
118 (45.74%)
Satış işlemleri:
140 (54.26%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-4.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-20.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.94 USD (5)
Aylık büyüme:
-20.41%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.12 USD
Maksimum:
81.49 USD (26.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.53% (72.80 USD)
Varlığa göre:
16.98% (39.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 230
BTCUSDm 25
ETHUSDm 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 7
BTCUSDm 2
ETHUSDm -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 15K
BTCUSDm 45K
ETHUSDm -6.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.18 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +46.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bu sinyal, yalnızca trend net olduğunda işleme girerek, yatay piyasalardan kaçınarak ve istikrarlı kâr hedefleyerek altın (XAUUSD) trend takibi ile gün içi işlem yapmaya odaklanır. Sıkı risk kontrolü ve sermaye yönetimi sayesinde aylık istikrarlı getiri sağlanır ve maksimum düşüş riski en aza indirilir. Sermayesini istikrarlı bir şekilde büyütmek isteyen ve ekran başında sürekli durmak istemeyen yatırımcılar için uygundur.

Bu ticaret stratejisi %100 gerçek bir yatırımcı tarafından manuel olarak yürütülmektedir. “AlgoTrading” ibaresi yalnızca işlem asistanı kullanarak emir verdiğim, otomatik olarak kâr alma ve zarar durdurma seviyeleri belirlediğim ve tüm pozisyonları tek tıkla kapattığım için görünmektedir.

Önerilen minimum hesap bakiyesi 200 USD ve kaldıraç 1:500’dür.

Risk Uyarısı:
Forex ve altın ticareti yüksek risk taşır, kâr garantisi yoktur. Lütfen fonlarınızı akıllıca yönetin ve dikkatli işlem yapın.


İnceleme yok
Kopyala

