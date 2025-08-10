- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|230
|BTCUSDm
|25
|ETHUSDm
|3
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|7
|BTCUSDm
|2
|ETHUSDm
|-7
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|15K
|BTCUSDm
|45K
|ETHUSDm
|-6.6K
|
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bu sinyal, yalnızca trend net olduğunda işleme girerek, yatay piyasalardan kaçınarak ve istikrarlı kâr hedefleyerek altın (XAUUSD) trend takibi ile gün içi işlem yapmaya odaklanır. Sıkı risk kontrolü ve sermaye yönetimi sayesinde aylık istikrarlı getiri sağlanır ve maksimum düşüş riski en aza indirilir. Sermayesini istikrarlı bir şekilde büyütmek isteyen ve ekran başında sürekli durmak istemeyen yatırımcılar için uygundur.
Bu ticaret stratejisi %100 gerçek bir yatırımcı tarafından manuel olarak yürütülmektedir. “AlgoTrading” ibaresi yalnızca işlem asistanı kullanarak emir verdiğim, otomatik olarak kâr alma ve zarar durdurma seviyeleri belirlediğim ve tüm pozisyonları tek tıkla kapattığım için görünmektedir.
Önerilen minimum hesap bakiyesi 200 USD ve kaldıraç 1:500’dür.
Risk Uyarısı:
Forex ve altın ticareti yüksek risk taşır, kâr garantisi yoktur. Lütfen fonlarınızı akıllıca yönetin ve dikkatli işlem yapın.
