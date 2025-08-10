SinyallerBölümler
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
15 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (37.50%)
En iyi işlem:
95.51 USD
En kötü işlem:
-9.29 USD
Brüt kâr:
196.79 USD (21 858 pips)
Brüt zarar:
-47.57 USD (3 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (172.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.27 USD (8)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
20.71%
Maks. mevduat yükü:
8.82%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
7.22
Alış işlemleri:
23 (95.83%)
Satış işlemleri:
1 (4.17%)
Kâr faktörü:
4.14
Beklenen getiri:
6.22 USD
Ortalama kâr:
13.12 USD
Ortalama zarar:
-5.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.24 USD (3)
Aylık büyüme:
7.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.17 USD
Maksimum:
20.67 USD (0.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.91% (20.67 USD)
Varlığa göre:
0.44% (10.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
GOLD 6
GOLDZ5 3
USDJPY 2
JPN225 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDCNH 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -14
GOLD 95
GOLDZ5 75
USDJPY -11
JPN225 2
EURJPY 16
GBPJPY -9
USDCNH 0
GBPUSD -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -478
GOLD 9.9K
GOLDZ5 7.5K
USDJPY -1.2K
JPN225 2.9K
EURJPY 796
GBPJPY -456
USDCNH 23
GBPUSD -270
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +95.51 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +172.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets-MT5-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading Focus: Gold (XAUUSD), Silver (XAGUSD), major Forex pairs, and global stock indices.
Strategy: Medium-to-long-term swing and position trading, capturing major market moves driven by technical breakouts and macroeconomic trends. Positions are held from several days to weeks, allowing trades to fully develop while filtering out market noise.
Risk Management: Maximum risk per trade ≤ 2%, with strict overall portfolio drawdown limit of 15%.
Approach: Patient, trend-following discipline combined with selective entries — only engaging when market conditions align with high-probability setups.
İnceleme yok
2025.09.06 12:11
Share of trading days is too low
2025.09.06 11:12
Share of trading days is too low
2025.09.05 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 19:11
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 9.38% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 16:03
Share of trading days is too low
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 02:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 02:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 02:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 02:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
