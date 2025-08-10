- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
680
Kârla kapanan işlemler:
340 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (50.00%)
En iyi işlem:
177.92 USD
En kötü işlem:
-215.04 USD
Brüt kâr:
8 121.29 USD (399 716 pips)
Brüt zarar:
-8 000.97 USD (424 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (105.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.71 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
38.20%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
340 (50.00%)
Satış işlemleri:
340 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
23.89 USD
Ortalama zarar:
-23.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-35.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-331.28 USD (2)
Aylık büyüme:
1.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
241.60 USD
Maksimum:
467.83 USD (38.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.69% (278.20 USD)
Varlığa göre:
35.42% (355.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|680
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|120
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-25K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99489
MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99490
Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2325330
İnceleme yok
