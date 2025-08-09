SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTCUSD FireFX
Henry Silva

BTCUSD FireFX

Henry Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
276 (77.52%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (22.47%)
En iyi işlem:
134.00 USD
En kötü işlem:
-161.78 USD
Brüt kâr:
2 547.66 USD (5 742 852 pips)
Brüt zarar:
-1 299.48 USD (2 274 796 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (201.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
309.83 USD (14)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
18.10%
Maks. mevduat yükü:
93.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.03
Alış işlemleri:
288 (80.90%)
Satış işlemleri:
68 (19.10%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
3.51 USD
Ortalama kâr:
9.23 USD
Ortalama zarar:
-16.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-100.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-200.10 USD (2)
Aylık büyüme:
22.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
309.99 USD (19.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.69% (309.05 USD)
Varlığa göre:
45.19% (302.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 289
XAUUSD 65
US30 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.1K
XAUUSD 132
US30 13
GBPUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.3M
XAUUSD 132K
US30 165
GBPUSD -15
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +134.00 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +201.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
BTCUSD, XAUUSD, USTEC


https://social-trading.exness.com/strategy/227762805/a/r4gd71cr?sharer=trader


İnceleme yok
2025.09.28 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 01:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 05:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 23:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTCUSD FireFX
Ayda 40 USD
29%
0
0
USD
828
USD
8
99%
356
77%
18%
1.96
3.51
USD
45%
1:200
