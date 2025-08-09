- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
276 (77.52%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (22.47%)
En iyi işlem:
134.00 USD
En kötü işlem:
-161.78 USD
Brüt kâr:
2 547.66 USD (5 742 852 pips)
Brüt zarar:
-1 299.48 USD (2 274 796 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (201.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
309.83 USD (14)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
18.10%
Maks. mevduat yükü:
93.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.03
Alış işlemleri:
288 (80.90%)
Satış işlemleri:
68 (19.10%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
3.51 USD
Ortalama kâr:
9.23 USD
Ortalama zarar:
-16.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-100.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-200.10 USD (2)
Aylık büyüme:
22.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
309.99 USD (19.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.69% (309.05 USD)
Varlığa göre:
45.19% (302.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|289
|XAUUSD
|65
|US30
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.1K
|XAUUSD
|132
|US30
|13
|GBPUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|3.3M
|XAUUSD
|132K
|US30
|165
|GBPUSD
|-15
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +134.00 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +201.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BTCUSD, XAUUSD, USTEC
https://social-trading.exness.com/strategy/227762805/a/r4gd71cr?sharer=trader
İnceleme yok
