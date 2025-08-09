SinyallerBölümler
David Budiman

SGTrader

David Budiman
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 36 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
OctaFX-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
204 (69.15%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (30.85%)
En iyi işlem:
372.83 USD
En kötü işlem:
-312.00 USD
Brüt kâr:
3 854.50 USD (1 918 281 pips)
Brüt zarar:
-4 393.10 USD (1 721 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (53.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
445.14 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
70.15%
Maks. mevduat yükü:
18.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
179 (60.68%)
Satış işlemleri:
116 (39.32%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-1.83 USD
Ortalama kâr:
18.89 USD
Ortalama zarar:
-48.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-739.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-739.88 USD (4)
Aylık büyüme:
-35.81%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
538.60 USD
Maksimum:
1 739.80 USD (131.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.93% (656.70 USD)
Varlığa göre:
15.60% (473.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 76
EURUSD 21
EURCHF 17
USDCAD 12
EURCAD 12
EURGBP 11
NZDJPY 10
EURAUD 10
AUDCHF 10
GBPUSD 9
XAUUSD 9
GBPCHF 9
NZDCHF 8
AUDUSD 8
USDCHF 8
AUDNZD 7
CADCHF 7
GBPAUD 7
USDJPY 6
EURJPY 6
AUDCAD 6
CHFJPY 5
GBPJPY 5
AUDJPY 5
NZDUSD 5
CADJPY 4
NZDCAD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 420
EURUSD 241
EURCHF 11
USDCAD -90
EURCAD 16
EURGBP 263
NZDJPY -56
EURAUD -4
AUDCHF -116
GBPUSD -379
XAUUSD -313
GBPCHF -336
NZDCHF 26
AUDUSD -174
USDCHF 13
AUDNZD 4
CADCHF 39
GBPAUD -143
USDJPY 21
EURJPY 14
AUDCAD 167
CHFJPY 57
GBPJPY -129
AUDJPY -26
NZDUSD -87
CADJPY 18
NZDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 197K
EURUSD 3.3K
EURCHF -415
USDCAD 415
EURCAD 994
EURGBP 940
NZDJPY -319
EURAUD -404
AUDCHF -720
GBPUSD -1.4K
XAUUSD -626
GBPCHF -1.2K
NZDCHF 142
AUDUSD -258
USDCHF -335
AUDNZD -179
CADCHF 138
GBPAUD -1.4K
USDJPY 357
EURJPY -428
AUDCAD 1.7K
CHFJPY 490
GBPJPY 34
AUDJPY -482
NZDUSD -44
CADJPY -324
NZDCAD 307
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +372.83 USD
En kötü işlem: -312 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +53.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -739.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 33
Longhorn-Real2
0.00 × 53
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.03 × 64
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 23
RoboForex-ECN-2
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
Tickmill-Live10
0.11 × 37
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
45 daha fazla...
Get the opportunity in forex trading with us. We use SGT trading system, with measured Target Profit (TP) and Stop Loss (SL).

May money always be with us.

Happy trading.

İnceleme yok
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 00:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 20:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.09 20:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 19:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SGTrader
Ayda 36 USD
15%
0
0
USD
2.4K
USD
17
87%
295
69%
70%
0.87
-1.83
USD
43%
1:500
