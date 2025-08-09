SinyallerBölümler
Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.

YangxuDG1

Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 78%
DecodeGlobal-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 226
Kârla kapanan işlemler:
1 937 (87.01%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (12.98%)
En iyi işlem:
42.65 USD
En kötü işlem:
-54.90 USD
Brüt kâr:
8 558.07 USD (513 054 pips)
Brüt zarar:
-2 587.81 USD (85 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
774 (1 588.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 588.44 USD (774)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
59.22%
Maks. mevduat yükü:
6.63%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
686
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.97
Alış işlemleri:
544 (24.44%)
Satış işlemleri:
1 682 (75.56%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
2.68 USD
Ortalama kâr:
4.42 USD
Ortalama zarar:
-8.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-204.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-278.10 USD (9)
Aylık büyüme:
29.01%
Yıllık tahmin:
348.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.04 USD
Maksimum:
460.41 USD (16.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.29% (460.41 USD)
Varlığa göre:
22.10% (2 316.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 1391
EURUSD 388
XAUUSD 196
USDJPY 127
GBPUSD 58
USDCAD 34
NZDUSD 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 4.2K
EURUSD -99
XAUUSD 33
USDJPY 1K
GBPUSD 835
USDCAD -53
NZDUSD -16
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 296K
EURUSD 7.4K
XAUUSD 17K
USDJPY 70K
GBPUSD 42K
USDCAD -3.7K
NZDUSD -773
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.65 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 774
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 588.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DecodeGlobal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

这个策略是按照 每日4条目标价位设定 开单价格止损价格以及目标位 第二目标位，进行交易的 量化ea 
2025.09.18 01:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 21:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 23:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YangxuDG1
Ayda 60 USD
78%
0
0
USD
13K
USD
20
99%
2 226
87%
59%
3.30
2.68
USD
22%
1:500
