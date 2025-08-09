- Büyüme
İşlemler:
2 226
Kârla kapanan işlemler:
1 937 (87.01%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (12.98%)
En iyi işlem:
42.65 USD
En kötü işlem:
-54.90 USD
Brüt kâr:
8 558.07 USD (513 054 pips)
Brüt zarar:
-2 587.81 USD (85 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
774 (1 588.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 588.44 USD (774)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
59.22%
Maks. mevduat yükü:
6.63%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
686
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.97
Alış işlemleri:
544 (24.44%)
Satış işlemleri:
1 682 (75.56%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
2.68 USD
Ortalama kâr:
4.42 USD
Ortalama zarar:
-8.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-204.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-278.10 USD (9)
Aylık büyüme:
29.01%
Yıllık tahmin:
348.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.04 USD
Maksimum:
460.41 USD (16.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.29% (460.41 USD)
Varlığa göre:
22.10% (2 316.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1391
|EURUSD
|388
|XAUUSD
|196
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|58
|USDCAD
|34
|NZDUSD
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|4.2K
|EURUSD
|-99
|XAUUSD
|33
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|835
|USDCAD
|-53
|NZDUSD
|-16
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|296K
|EURUSD
|7.4K
|XAUUSD
|17K
|USDJPY
|70K
|GBPUSD
|42K
|USDCAD
|-3.7K
|NZDUSD
|-773
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.65 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 774
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 588.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DecodeGlobal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
这个策略是按照 每日4条目标价位设定 开单价格止损价格以及目标位 第二目标位，进行交易的 量化ea
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
78%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
20
99%
2 226
87%
59%
3.30
2.68
USD
USD
22%
1:500