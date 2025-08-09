SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BotNL
Ivan Nauros

BotNL

Ivan Nauros
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 136%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
320 (87.67%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (12.33%)
En iyi işlem:
41.05 USD
En kötü işlem:
-39.89 USD
Brüt kâr:
1 287.59 USD (34 486 pips)
Brüt zarar:
-533.08 USD (11 861 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (87.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.03 USD (17)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
95.37%
Maks. mevduat yükü:
116.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
9.88
Alış işlemleri:
175 (47.95%)
Satış işlemleri:
190 (52.05%)
Kâr faktörü:
2.42
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
4.02 USD
Ortalama zarar:
-11.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-76.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.33 USD (6)
Aylık büyüme:
31.47%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76.33 USD (8.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.03% (76.33 USD)
Varlığa göre:
48.27% (832.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 60
USDCHF 56
GBPUSD 42
AUDUSD 41
GBPCHF 39
USDCAD 38
AUDCAD 36
AUDCHF 27
NZDUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 126
USDCHF 156
GBPUSD 83
AUDUSD 88
GBPCHF 113
USDCAD 54
AUDCAD 21
AUDCHF 64
NZDUSD 49
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.9K
USDCHF 3.4K
GBPUSD 3.2K
AUDUSD 2.6K
GBPCHF 2.4K
USDCAD 2.4K
AUDCAD 1.6K
AUDCHF 1.6K
NZDUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.05 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +87.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.38 × 8
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.82 × 7712
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.16 × 252
AdmiralMarkets-Live3
3.58 × 24
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
BlueberryMarkets-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
12.60 × 10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 03:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 11:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 11:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.09 09:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 09:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BotNL
Ayda 30 USD
136%
0
0
USD
1.9K
USD
8
98%
365
87%
95%
2.41
2.07
USD
48%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.