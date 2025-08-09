- Büyüme
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
320 (87.67%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (12.33%)
En iyi işlem:
41.05 USD
En kötü işlem:
-39.89 USD
Brüt kâr:
1 287.59 USD (34 486 pips)
Brüt zarar:
-533.08 USD (11 861 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (87.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.03 USD (17)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
95.37%
Maks. mevduat yükü:
116.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
9.88
Alış işlemleri:
175 (47.95%)
Satış işlemleri:
190 (52.05%)
Kâr faktörü:
2.42
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
4.02 USD
Ortalama zarar:
-11.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-76.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.33 USD (6)
Aylık büyüme:
31.47%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76.33 USD (8.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.03% (76.33 USD)
Varlığa göre:
48.27% (832.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|60
|USDCHF
|56
|GBPUSD
|42
|AUDUSD
|41
|GBPCHF
|39
|USDCAD
|38
|AUDCAD
|36
|AUDCHF
|27
|NZDUSD
|26
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|126
|USDCHF
|156
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|88
|GBPCHF
|113
|USDCAD
|54
|AUDCAD
|21
|AUDCHF
|64
|NZDUSD
|49
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.9K
|USDCHF
|3.4K
|GBPUSD
|3.2K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPCHF
|2.4K
|USDCAD
|2.4K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.05 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +87.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 8
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.82 × 7712
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.16 × 252
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
136%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
8
98%
365
87%
95%
2.41
2.07
USD
USD
48%
1:100