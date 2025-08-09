SinyallerBölümler
Thien Loc Tran

Leopard 01

Thien Loc Tran
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 140%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 360
Kârla kapanan işlemler:
927 (68.16%)
Zararla kapanan işlemler:
433 (31.84%)
En iyi işlem:
209.62 USD
En kötü işlem:
-278.27 USD
Brüt kâr:
5 735.37 USD (12 532 881 pips)
Brüt zarar:
-5 151.41 USD (12 735 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (119.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
405.86 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
46.59%
Maks. mevduat yükü:
42.91%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
1 117 (82.13%)
Satış işlemleri:
243 (17.87%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
6.19 USD
Ortalama zarar:
-11.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-562.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-789.24 USD (5)
Aylık büyüme:
-50.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 601.38 USD (58.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.73% (1 601.38 USD)
Varlığa göre:
77.85% (2 187.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 592
BTCUSDm 496
USDCADm 162
US500m 85
USOILm 18
GBPUSDm 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1K
BTCUSDm -714
USDCADm 167
US500m 95
USOILm 20
GBPUSDm 14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 783K
BTCUSDm -1.3M
USDCADm 7K
US500m 323K
USOILm 2.5K
GBPUSDm 390
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +209.62 USD
En kötü işlem: -278 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +119.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -562.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading with AI and EA.
İnceleme yok
2025.09.09 23:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 06:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
