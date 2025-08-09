- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 474
Kârla kapanan işlemler:
1 144 (77.61%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (22.39%)
En iyi işlem:
24.84 USD
En kötü işlem:
-13.58 USD
Brüt kâr:
3 356.39 USD (429 379 pips)
Brüt zarar:
-820.80 USD (104 772 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (135.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.75 USD (50)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
13.00%
Maks. mevduat yükü:
1.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
19.73
Alış işlemleri:
651 (44.17%)
Satış işlemleri:
823 (55.83%)
Kâr faktörü:
4.09
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
2.93 USD
Ortalama zarar:
-2.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-115.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.27 USD (14)
Aylık büyüme:
1.67%
Yıllık tahmin:
20.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.50 USD (2.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.90% (128.50 USD)
Varlığa göre:
1.72% (74.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|321
|GBPJPY
|201
|CHFJPY
|199
|GBPUSD
|120
|EURUSD
|112
|EURJPY
|95
|GBPCAD
|88
|EURCAD
|73
|AUDJPY
|52
|CADJPY
|50
|USDCHF
|44
|NZDJPY
|37
|GBPCHF
|26
|USDCAD
|16
|NZDCAD
|15
|AUDUSD
|11
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|369
|GBPJPY
|540
|CHFJPY
|245
|GBPUSD
|275
|EURUSD
|146
|EURJPY
|240
|GBPCAD
|93
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|95
|CADJPY
|80
|USDCHF
|110
|NZDJPY
|117
|GBPCHF
|66
|USDCAD
|0
|NZDCAD
|14
|AUDUSD
|27
|AUDCAD
|13
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|52K
|GBPJPY
|76K
|CHFJPY
|36K
|GBPUSD
|25K
|EURUSD
|15K
|EURJPY
|35K
|GBPCAD
|12K
|EURCAD
|15K
|AUDJPY
|14K
|CADJPY
|11K
|USDCHF
|8.5K
|NZDJPY
|13K
|GBPCHF
|4.9K
|USDCAD
|21
|NZDCAD
|1.9K
|AUDUSD
|2.6K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDUSD
|183
|EURCHF
|20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.84 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +135.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
127%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
24
100%
1 474
77%
13%
4.08
1.72
USD
USD
3%
1:500