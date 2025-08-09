SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MT4002
Xiao Yong Wang

MT4002

Xiao Yong Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 127%
HTFXVULTD-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 474
Kârla kapanan işlemler:
1 144 (77.61%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (22.39%)
En iyi işlem:
24.84 USD
En kötü işlem:
-13.58 USD
Brüt kâr:
3 356.39 USD (429 379 pips)
Brüt zarar:
-820.80 USD (104 772 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (135.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.75 USD (50)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
13.00%
Maks. mevduat yükü:
1.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
19.73
Alış işlemleri:
651 (44.17%)
Satış işlemleri:
823 (55.83%)
Kâr faktörü:
4.09
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
2.93 USD
Ortalama zarar:
-2.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-115.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.27 USD (14)
Aylık büyüme:
1.67%
Yıllık tahmin:
20.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.50 USD (2.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.90% (128.50 USD)
Varlığa göre:
1.72% (74.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 321
GBPJPY 201
CHFJPY 199
GBPUSD 120
EURUSD 112
EURJPY 95
GBPCAD 88
EURCAD 73
AUDJPY 52
CADJPY 50
USDCHF 44
NZDJPY 37
GBPCHF 26
USDCAD 16
NZDCAD 15
AUDUSD 11
AUDCAD 6
NZDUSD 6
EURCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 369
GBPJPY 540
CHFJPY 245
GBPUSD 275
EURUSD 146
EURJPY 240
GBPCAD 93
EURCAD 106
AUDJPY 95
CADJPY 80
USDCHF 110
NZDJPY 117
GBPCHF 66
USDCAD 0
NZDCAD 14
AUDUSD 27
AUDCAD 13
NZDUSD 1
EURCHF 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 52K
GBPJPY 76K
CHFJPY 36K
GBPUSD 25K
EURUSD 15K
EURJPY 35K
GBPCAD 12K
EURCAD 15K
AUDJPY 14K
CADJPY 11K
USDCHF 8.5K
NZDJPY 13K
GBPCHF 4.9K
USDCAD 21
NZDCAD 1.9K
AUDUSD 2.6K
AUDCAD 1.8K
NZDUSD 183
EURCHF 20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.84 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +135.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!


2025.09.25 11:35
2025.09.25 11:35
2025.09.24 14:35
2025.09.23 10:30
2025.09.19 06:48
2025.09.19 06:48
2025.09.18 07:53
2025.09.11 19:25
2025.09.02 07:26
2025.09.01 00:22
2025.08.14 07:42
2025.08.13 12:18
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT4002
Ayda 30 USD
127%
0
0
USD
4.5K
USD
24
100%
1 474
77%
13%
4.08
1.72
USD
3%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.