- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
744
Kârla kapanan işlemler:
546 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (26.61%)
En iyi işlem:
12 866.43 USD
En kötü işlem:
-19 869.85 USD
Brüt kâr:
349 655.10 USD (3 201 923 pips)
Brüt zarar:
-184 049.09 USD (1 272 956 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (30 405.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30 405.01 USD (27)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
13.18%
Maks. mevduat yükü:
76.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.28
Alış işlemleri:
488 (65.59%)
Satış işlemleri:
256 (34.41%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
222.59 USD
Ortalama kâr:
640.39 USD
Ortalama zarar:
-929.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-6 205.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 869.85 USD (1)
Aylık büyüme:
35.63%
Yıllık tahmin:
431.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 726.50 USD
Maksimum:
20 001.42 USD (11.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.74% (20 001.42 USD)
Varlığa göre:
24.20% (31 236.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|634
|BTCUSD
|33
|EURUSD
|30
|UT100
|18
|XAGUSD
|14
|US30
|4
|USOIL
|3
|ETHUSD
|3
|JP225
|2
|USDJPY
|1
|DE30
|1
|CHINA50
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|140K
|BTCUSD
|12K
|EURUSD
|8.9K
|UT100
|5.4K
|XAGUSD
|-5.8K
|US30
|1.5K
|USOIL
|-872
|ETHUSD
|-311
|JP225
|1.5K
|USDJPY
|91
|DE30
|2.5K
|CHINA50
|140
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|63K
|BTCUSD
|1.8M
|EURUSD
|2.2K
|UT100
|49K
|XAGUSD
|490
|US30
|14K
|USOIL
|-861
|ETHUSD
|-20K
|JP225
|22K
|USDJPY
|26
|DE30
|22K
|CHINA50
|2.8K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12 866.43 USD
En kötü işlem: -19 870 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30 405.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 205.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 200 USD
439%
1
3.1K
USD
USD
156K
USD
USD
25
0%
744
73%
13%
1.89
222.59
USD
USD
24%
1:500