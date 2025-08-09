SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MT4001
Xiao Yong Wang

MT4001

Xiao Yong Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
1 / 3.1K USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 439%
HTFXVULTD-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
744
Kârla kapanan işlemler:
546 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (26.61%)
En iyi işlem:
12 866.43 USD
En kötü işlem:
-19 869.85 USD
Brüt kâr:
349 655.10 USD (3 201 923 pips)
Brüt zarar:
-184 049.09 USD (1 272 956 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (30 405.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30 405.01 USD (27)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
13.18%
Maks. mevduat yükü:
76.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.28
Alış işlemleri:
488 (65.59%)
Satış işlemleri:
256 (34.41%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
222.59 USD
Ortalama kâr:
640.39 USD
Ortalama zarar:
-929.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-6 205.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 869.85 USD (1)
Aylık büyüme:
35.63%
Yıllık tahmin:
431.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 726.50 USD
Maksimum:
20 001.42 USD (11.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.74% (20 001.42 USD)
Varlığa göre:
24.20% (31 236.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 634
BTCUSD 33
EURUSD 30
UT100 18
XAGUSD 14
US30 4
USOIL 3
ETHUSD 3
JP225 2
USDJPY 1
DE30 1
CHINA50 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 140K
BTCUSD 12K
EURUSD 8.9K
UT100 5.4K
XAGUSD -5.8K
US30 1.5K
USOIL -872
ETHUSD -311
JP225 1.5K
USDJPY 91
DE30 2.5K
CHINA50 140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 63K
BTCUSD 1.8M
EURUSD 2.2K
UT100 49K
XAGUSD 490
US30 14K
USOIL -861
ETHUSD -20K
JP225 22K
USDJPY 26
DE30 22K
CHINA50 2.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 866.43 USD
En kötü işlem: -19 870 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30 405.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 205.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09
2.30 × 56
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!


İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT4001
Ayda 200 USD
439%
1
3.1K
USD
156K
USD
25
0%
744
73%
13%
1.89
222.59
USD
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.