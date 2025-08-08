Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 12 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 6 0.00 × 4 Tickmill-Live 0.13 × 16 ICMarketsSC-MT5 0.35 × 63 XMGlobal-MT5 9 0.50 × 2 Exness-MT5Real7 0.50 × 8 XMTrading-MT5 3 0.50 × 6 XMGlobal-MT5 4 0.81 × 165 Ava-Real 1-MT5 0.89 × 18 KuberaCapitalMarkets-Server 1.09 × 240 XMGlobal-MT5 1.20 × 5 Alpari-MT5 1.27 × 22 ForexTimeFXTM-Live01 1.47 × 159 GTioMarketsPty-Live 1.75 × 4 XMGlobal-MT5 2 2.37 × 312 ICMarketsSC-MT5-4 2.67 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 4.25 × 28 VantageInternational-Live 6.50 × 2 FxPro-MT5 6.82 × 67 RoboForex-Pro 10.16 × 117 FBS-Real 11.47 × 68 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya