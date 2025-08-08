SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Jepeye
Erry Irawan

Jepeye

Erry Irawan
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
2 / 357 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 831%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
54 (80.59%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (19.40%)
En iyi işlem:
29.62 USD
En kötü işlem:
-5.04 USD
Brüt kâr:
255.65 USD (16 913 pips)
Brüt zarar:
-29.77 USD (2 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (75.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.30 USD (15)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
77.08%
Maks. mevduat yükü:
72.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
27.18
Alış işlemleri:
23 (34.33%)
Satış işlemleri:
44 (65.67%)
Kâr faktörü:
8.59
Beklenen getiri:
3.37 USD
Ortalama kâr:
4.73 USD
Ortalama zarar:
-2.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.31 USD (2)
Aylık büyüme:
448.06%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.31 USD (9.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.79% (8.31 USD)
Varlığa göre:
42.39% (80.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 49
USDJPY 12
EURJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 152
USDJPY 61
EURJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 8.6K
USDJPY 3.9K
EURJPY 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.62 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +75.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.13 × 16
ICMarketsSC-MT5
0.35 × 63
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMTrading-MT5 3
0.50 × 6
XMGlobal-MT5 4
0.81 × 165
Ava-Real 1-MT5
0.89 × 18
KuberaCapitalMarkets-Server
1.09 × 240
XMGlobal-MT5
1.20 × 5
Alpari-MT5
1.27 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
1.47 × 159
GTioMarketsPty-Live
1.75 × 4
XMGlobal-MT5 2
2.37 × 312
ICMarketsSC-MT5-4
2.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
4.25 × 28
VantageInternational-Live
6.50 × 2
FxPro-MT5
6.82 × 67
RoboForex-Pro
10.16 × 117
FBS-Real
11.47 × 68
- This is an automatic trading using EA based on martingale strategy on pair GBPJPY
- At certain times (such as NFP) it will be at a high drawdown
- For the security of your account, you should use funds at least the same as the provider or more


İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.