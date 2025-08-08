SinyallerBölümler
Allan Igdalias Gonzalez Atencio

AGA US500

Allan Igdalias Gonzalez Atencio
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
Exness-MT5Real11
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
738
Kârla kapanan işlemler:
305 (41.32%)
Zararla kapanan işlemler:
433 (58.67%)
En iyi işlem:
10.73 USD
En kötü işlem:
-5.02 USD
Brüt kâr:
355.37 USD (2 112 410 pips)
Brüt zarar:
-297.91 USD (190 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (9.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.48 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
16.64%
Maks. mevduat yükü:
117.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
342 (46.34%)
Satış işlemleri:
396 (53.66%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-0.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-26.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.03 USD (15)
Aylık büyüme:
-0.73%
Yıllık tahmin:
-8.90%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.56 USD
Maksimum:
47.63 USD (33.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.92% (47.63 USD)
Varlığa göre:
5.09% (6.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500m 691
XAUUSDm 32
US30m 5
EURUSDm 3
US30_x10m 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500m 36
XAUUSDm 18
US30m 1
EURUSDm 0
US30_x10m 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500m 5.3K
XAUUSDm 3.8K
US30m -947
EURUSDm -28
US30_x10m 7
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.73 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +9.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 19:32
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.08.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 21:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 21:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.14 20:32 2025.08.14 20:32:25  

minimo $100 , en cuenta estandar de exness

2025.08.08 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AGA US500
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
129
USD
17
5%
738
41%
17%
1.19
0.08
USD
34%
1:400
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.