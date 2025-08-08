- Büyüme
İşlemler:
738
Kârla kapanan işlemler:
305 (41.32%)
Zararla kapanan işlemler:
433 (58.67%)
En iyi işlem:
10.73 USD
En kötü işlem:
-5.02 USD
Brüt kâr:
355.37 USD (2 112 410 pips)
Brüt zarar:
-297.91 USD (190 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (9.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.48 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
16.64%
Maks. mevduat yükü:
117.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
342 (46.34%)
Satış işlemleri:
396 (53.66%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-0.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-26.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.03 USD (15)
Aylık büyüme:
-0.73%
Yıllık tahmin:
-8.90%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.56 USD
Maksimum:
47.63 USD (33.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.92% (47.63 USD)
Varlığa göre:
5.09% (6.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500m
|691
|XAUUSDm
|32
|US30m
|5
|EURUSDm
|3
|US30_x10m
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500m
|36
|XAUUSDm
|18
|US30m
|1
|EURUSDm
|0
|US30_x10m
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500m
|5.3K
|XAUUSDm
|3.8K
|US30m
|-947
|EURUSDm
|-28
|US30_x10m
|7
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.73 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +9.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
minimo $100 , en cuenta estandar de exness
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
17
5%
738
41%
17%
1.19
0.08
USD
USD
34%
1:400