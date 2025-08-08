SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / N8N
Muhammad Hsan Syarifudin

N8N

Muhammad Hsan Syarifudin
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
FBS-Real-8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
20 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (33.33%)
En iyi işlem:
66.15 USD
En kötü işlem:
-29.13 USD
Brüt kâr:
254.99 USD (4 680 pips)
Brüt zarar:
-124.33 USD (3 021 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (41.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.01 USD (5)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
57.32%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
4 (13.33%)
Satış işlemleri:
26 (86.67%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
4.36 USD
Ortalama kâr:
12.75 USD
Ortalama zarar:
-12.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-89.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.69 USD (4)
Aylık büyüme:
3.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
89.69 USD (3.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.48% (89.69 USD)
Varlığa göre:
15.00% (380.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 13
AUDNZD 12
NZDCAD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 70
AUDNZD 35
NZDCAD 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 358
AUDNZD 721
NZDCAD 580
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.15 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +41.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ATCBrokers-Live 1
0.00 × 20
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 22
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
VantageFX-Live 4
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.15 × 81
FBS-Real-10
0.18 × 11
RoboForex-ECN-2
0.21 × 80
FBS-Real-12
0.27 × 313
ICMarkets-Live15
0.33 × 3
ICMarkets-Live07
0.36 × 286
FPMarkets-Live
0.50 × 4
RoboForex-ECN
0.56 × 577
FBS-Real-4
0.63 × 174
FBS-Real-2
0.69 × 62
FBS-Real-5
0.73 × 60
FBS-Real-9
0.73 × 15
Darwinex-Live
0.77 × 100
FBS-Real-7
0.83 × 175
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 44
ICMarketsSC-Live25
0.84 × 808
49 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 04:50
Share of trading days is too low
2025.08.12 04:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.08 18:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.08 18:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.08 18:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
N8N
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
1.5K
USD
7
100%
30
66%
57%
2.05
4.36
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.