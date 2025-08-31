SinyallerBölümler
Gampala Sasi Balaji

Twin Spark AI

Gampala Sasi Balaji
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
407
Kârla kapanan işlemler:
290 (71.25%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (28.75%)
En iyi işlem:
12.04 USD
En kötü işlem:
-26.22 USD
Brüt kâr:
775.98 USD (1 126 412 pips)
Brüt zarar:
-680.08 USD (1 055 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (41.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.51 USD (16)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
18.91%
Maks. mevduat yükü:
51.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
276 (67.81%)
Satış işlemleri:
131 (32.19%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-5.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-68.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.00 USD (9)
Aylık büyüme:
9.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.00 USD
Maksimum:
92.71 USD (43.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.09% (81.00 USD)
Varlığa göre:
12.32% (37.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 281
BTCUSDm 46
EURUSDm 20
USDCADm 13
USDJPYm 13
USDCHFm 9
USOILm 5
AUDUSDm 5
GBPJPYm 4
NZDUSDm 2
EURAUDm 2
USTECm 2
US30m 2
EURCHFm 1
EURGBPm 1
ETHUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 65
BTCUSDm 28
EURUSDm 41
USDCADm -20
USDJPYm 20
USDCHFm -28
USOILm -15
AUDUSDm 0
GBPJPYm 2
NZDUSDm 2
EURAUDm -1
USTECm 1
US30m 0
EURCHFm 0
EURGBPm 0
ETHUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 43K
BTCUSDm 19K
EURUSDm 2.3K
USDCADm -805
USDJPYm 1.1K
USDCHFm -568
USOILm -936
AUDUSDm 27
GBPJPYm 140
NZDUSDm 127
EURAUDm -88
USTECm 7.2K
US30m -245
EURCHFm 31
EURGBPm -29
ETHUSDm 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.04 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +41.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Recommendation:
Minimum balance to be maintained daily to follow this signal: 100USD

Here's my trading methodology for XAUUSD:
 * 🎯 Asset: XAU/USD (Gold)
 * 📈 Strategy: Classic Price Action - Break & Retest of Key Market Structure.
 * 📊 Confirmation: Volume analysis to filter out false signals and confirm momentum.
 * 🧠 Execution: A unique hybrid approach.
   * Algo-Assisted Entries: An algorithm may open positions based on my strict criteria.
   * 100% Manual Management: I personally manage and close every trade, ensuring decisions are based on real-time market conditions, not rigid code.
 * Transparency: No black-box strategies. My approach is logical and easy to follow.
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 17:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.08 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.08 17:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Twin Spark AI
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
200
USD
9
0%
407
71%
19%
1.14
0.24
USD
38%
1:500
