İşlemler:
407
Kârla kapanan işlemler:
290 (71.25%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (28.75%)
En iyi işlem:
12.04 USD
En kötü işlem:
-26.22 USD
Brüt kâr:
775.98 USD (1 126 412 pips)
Brüt zarar:
-680.08 USD (1 055 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (41.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.51 USD (16)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
18.91%
Maks. mevduat yükü:
51.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
276 (67.81%)
Satış işlemleri:
131 (32.19%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-5.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-68.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.00 USD (9)
Aylık büyüme:
9.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.00 USD
Maksimum:
92.71 USD (43.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.09% (81.00 USD)
Varlığa göre:
12.32% (37.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|281
|BTCUSDm
|46
|EURUSDm
|20
|USDCADm
|13
|USDJPYm
|13
|USDCHFm
|9
|USOILm
|5
|AUDUSDm
|5
|GBPJPYm
|4
|NZDUSDm
|2
|EURAUDm
|2
|USTECm
|2
|US30m
|2
|EURCHFm
|1
|EURGBPm
|1
|ETHUSDm
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|65
|BTCUSDm
|28
|EURUSDm
|41
|USDCADm
|-20
|USDJPYm
|20
|USDCHFm
|-28
|USOILm
|-15
|AUDUSDm
|0
|GBPJPYm
|2
|NZDUSDm
|2
|EURAUDm
|-1
|USTECm
|1
|US30m
|0
|EURCHFm
|0
|EURGBPm
|0
|ETHUSDm
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|43K
|BTCUSDm
|19K
|EURUSDm
|2.3K
|USDCADm
|-805
|USDJPYm
|1.1K
|USDCHFm
|-568
|USOILm
|-936
|AUDUSDm
|27
|GBPJPYm
|140
|NZDUSDm
|127
|EURAUDm
|-88
|USTECm
|7.2K
|US30m
|-245
|EURCHFm
|31
|EURGBPm
|-29
|ETHUSDm
|1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.04 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +41.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Recommendation:
Minimum balance to be maintained daily to follow this signal: 100USD
Here's my trading methodology for XAUUSD:
* 🎯 Asset: XAU/USD (Gold)
* 📈 Strategy: Classic Price Action - Break & Retest of Key Market Structure.
* 📊 Confirmation: Volume analysis to filter out false signals and confirm momentum.
* 🧠 Execution: A unique hybrid approach.
* Algo-Assisted Entries: An algorithm may open positions based on my strict criteria.
* 100% Manual Management: I personally manage and close every trade, ensuring decisions are based on real-time market conditions, not rigid code.
* Transparency: No black-box strategies. My approach is logical and easy to follow.
