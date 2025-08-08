SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LVCS7736099
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

LVCS7736099

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
254 (79.87%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (20.13%)
En iyi işlem:
23.45 USD
En kötü işlem:
-9.89 USD
Brüt kâr:
301.66 USD (17 397 pips)
Brüt zarar:
-159.15 USD (15 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (26.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.30 USD (26)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
86.48%
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
318 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-2.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.84 USD (3)
Aylık büyüme:
1.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.15 USD
Maksimum:
22.44 USD (0.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.65% (21.84 USD)
Varlığa göre:
3.84% (132.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 318
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 143
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.45 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.09 × 11
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.17 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
