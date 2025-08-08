- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
254 (79.87%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (20.13%)
En iyi işlem:
23.45 USD
En kötü işlem:
-9.89 USD
Brüt kâr:
301.66 USD (17 397 pips)
Brüt zarar:
-159.15 USD (15 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (26.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.30 USD (26)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
86.48%
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
318 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-2.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.84 USD (3)
Aylık büyüme:
1.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.15 USD
Maksimum:
22.44 USD (0.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.65% (21.84 USD)
Varlığa göre:
3.84% (132.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|318
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|143
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.45 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.09 × 11
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|5.00 × 1
