SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldenDream
Srikanth Vadluri

GoldenDream

Srikanth Vadluri
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3333 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
565
Kârla kapanan işlemler:
451 (79.82%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (20.18%)
En iyi işlem:
153.49 GBP
En kötü işlem:
-63.88 GBP
Brüt kâr:
2 419.07 GBP (148 048 pips)
Brüt zarar:
-930.39 GBP (66 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (79.66 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
328.76 GBP (22)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
39.66%
Maks. mevduat yükü:
19.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.88
Alış işlemleri:
141 (24.96%)
Satış işlemleri:
424 (75.04%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
2.63 GBP
Ortalama kâr:
5.36 GBP
Ortalama zarar:
-8.16 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-271.88 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-271.88 GBP (13)
Aylık büyüme:
24.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.04 GBP
Maksimum:
305.03 GBP (6.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.59% (305.03 GBP)
Varlığa göre:
25.98% (1 368.02 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 565
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.49 GBP
En kötü işlem: -64 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +79.66 GBP
Maksimum ardışık zarar: -271.88 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Golden dreams 

to copy or to know more about it message me

İnceleme yok
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 15:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldenDream
Ayda 3333 USD
37%
0
0
USD
5.5K
GBP
8
100%
565
79%
40%
2.60
2.63
GBP
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.