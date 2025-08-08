- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 912
Kârla kapanan işlemler:
4 018 (67.96%)
Zararla kapanan işlemler:
1 894 (32.04%)
En iyi işlem:
284.68 USD
En kötü işlem:
-119.61 USD
Brüt kâr:
35 279.69 USD (806 971 pips)
Brüt zarar:
-20 192.51 USD (842 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (816.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 516.70 USD (30)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
6.61%
Maks. mevduat yükü:
20.80%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
700
Ort. tutma süresi:
39 saniye
Düzelme faktörü:
8.26
Alış işlemleri:
35 (0.59%)
Satış işlemleri:
5 877 (99.41%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
8.78 USD
Ortalama zarar:
-10.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-1 665.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 826.64 USD (27)
Aylık büyüme:
42.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 826.64 USD (7.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.42% (1 826.64 USD)
Varlığa göre:
25.87% (5 726.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5912
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-36K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +284.68 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +816.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 665.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|4.22 × 9
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
