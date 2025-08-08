SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sweet Carrot
Wahyudi

Sweet Carrot

Wahyudi
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 101%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 912
Kârla kapanan işlemler:
4 018 (67.96%)
Zararla kapanan işlemler:
1 894 (32.04%)
En iyi işlem:
284.68 USD
En kötü işlem:
-119.61 USD
Brüt kâr:
35 279.69 USD (806 971 pips)
Brüt zarar:
-20 192.51 USD (842 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (816.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 516.70 USD (30)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
6.61%
Maks. mevduat yükü:
20.80%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
700
Ort. tutma süresi:
39 saniye
Düzelme faktörü:
8.26
Alış işlemleri:
35 (0.59%)
Satış işlemleri:
5 877 (99.41%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
8.78 USD
Ortalama zarar:
-10.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-1 665.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 826.64 USD (27)
Aylık büyüme:
42.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 826.64 USD (7.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.42% (1 826.64 USD)
Varlığa göre:
25.87% (5 726.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5912
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +284.68 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +816.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 665.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
4.22 × 9
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
2025.10.17 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 12:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.04 11:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.08.20 06:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 05:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 01:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 00:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.10 23:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.10 22:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.08 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.08 18:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.08 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 16:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.08 14:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
