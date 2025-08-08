SinyallerBölümler
Reza Nuri

ForXfibo

Reza Nuri
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 335%
STPTrading-Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
93 (84.54%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (15.45%)
En iyi işlem:
683.60 USD
En kötü işlem:
-252.50 USD
Brüt kâr:
7 250.24 USD (81 086 pips)
Brüt zarar:
-1 217.75 USD (19 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (4 968.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 968.75 USD (57)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
73.84%
Maks. mevduat yükü:
112.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.73
Alış işlemleri:
60 (54.55%)
Satış işlemleri:
50 (45.45%)
Kâr faktörü:
5.95
Beklenen getiri:
54.84 USD
Ortalama kâr:
77.96 USD
Ortalama zarar:
-71.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-896.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-896.45 USD (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
896.45 USD (10.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.70% (896.45 USD)
Varlığa göre:
46.05% (3 808.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.z 75
XAUUSD.s 32
EURUSD.s 2
GBPJPY.s 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.z 4.6K
XAUUSD.s 1.4K
EURUSD.s 8
GBPJPY.s 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.z 44K
XAUUSD.s 16K
EURUSD.s 797
GBPJPY.s 757
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +683.60 USD
En kötü işlem: -253 USD
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 968.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -896.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STPTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.




#forextrading #xauusd
#Forex #forexsignals #smctrading
#fibonacci
İnceleme yok
2025.09.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 12:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 11:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.08.20 06:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 05:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 03:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.11 08:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.11 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ForXfibo
Ayda 1500 USD
335%
0
0
USD
7.8K
USD
6
0%
110
84%
74%
5.95
54.84
USD
46%
1:300
