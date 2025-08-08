SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AxiSelect
edelmira zorrilla martinez

AxiSelect

edelmira zorrilla martinez
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -33%
Axi-US07-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
91 (57.96%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (42.04%)
En iyi işlem:
58.31 USD
En kötü işlem:
-109.80 USD
Brüt kâr:
600.60 USD (385 687 pips)
Brüt zarar:
-784.06 USD (458 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (119.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.23 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
70.51%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
51 (32.48%)
Satış işlemleri:
106 (67.52%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-1.17 USD
Ortalama kâr:
6.60 USD
Ortalama zarar:
-11.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-93.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.43 USD (7)
Aylık büyüme:
-53.06%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
283.10 USD
Maksimum:
500.11 USD (68.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.51% (500.11 USD)
Varlığa göre:
30.28% (259.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 58
XAUUSD.pro 39
EURAUD.pro 25
EURCAD.pro 7
EURGBP.pro 6
USDJPY.pro 5
GBPCHF.pro 5
GBPUSD.pro 4
US500 3
Apple+ 1
Berkshire+ 1
ETHUSD 1
USDCAD.pro 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro -23
XAUUSD.pro -323
EURAUD.pro 4
EURCAD.pro -6
EURGBP.pro 1
USDJPY.pro 69
GBPCHF.pro 24
GBPUSD.pro -1
US500 73
Apple+ 38
Berkshire+ 9
ETHUSD 3
USDCAD.pro 1
BTCUSD -53
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 3.8K
XAUUSD.pro -26K
EURAUD.pro 929
EURCAD.pro -317
EURGBP.pro 81
USDJPY.pro 9K
GBPCHF.pro 1.5K
GBPUSD.pro 14
US500 7.7K
Apple+ 1.5K
Berkshire+ 1.3K
ETHUSD 333K
USDCAD.pro 28
BTCUSD -405K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.31 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +119.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US06-Live
0.00 × 11
İnceleme yok
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
