- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
116 (39.86%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (60.14%)
En iyi işlem:
31.11 USD
En kötü işlem:
-48.89 USD
Brüt kâr:
807.04 USD (1 458 199 pips)
Brüt zarar:
-897.04 USD (86 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (53.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.65 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
59.82%
Maks. mevduat yükü:
240.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
182 (62.54%)
Satış işlemleri:
109 (37.46%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.31 USD
Ortalama kâr:
6.96 USD
Ortalama zarar:
-5.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-155.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.65 USD (12)
Aylık büyüme:
59.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
268.51 USD
Maksimum:
269.30 USD (52.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.80% (269.30 USD)
Varlığa göre:
70.94% (95.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|-2
|EURGBP
|-3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-408
|EURUSD
|-246
|GBPUSD
|267
|GBPAUD
|-342
|EURGBP
|-254
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.11 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +53.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 14
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
Tradeview-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
Exness-MT5Real3
|0.31 × 344
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
FXPIG-Server
|0.60 × 200
Tickmill-Live
|0.73 × 167
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1534
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
Eightcap-Live
|1.30 × 193
Darwinex-Live
|1.32 × 62
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
PepperstoneUK-Live
|1.45 × 87
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-23%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
13
0%
291
39%
60%
0.89
-0.31
USD
USD
86%
1:200