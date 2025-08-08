SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / In3
Billy Adrian

In3

Billy Adrian
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -23%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
116 (39.86%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (60.14%)
En iyi işlem:
31.11 USD
En kötü işlem:
-48.89 USD
Brüt kâr:
807.04 USD (1 458 199 pips)
Brüt zarar:
-897.04 USD (86 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (53.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.65 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
59.82%
Maks. mevduat yükü:
240.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
182 (62.54%)
Satış işlemleri:
109 (37.46%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.31 USD
Ortalama kâr:
6.96 USD
Ortalama zarar:
-5.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-155.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.65 USD (12)
Aylık büyüme:
59.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
268.51 USD
Maksimum:
269.30 USD (52.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.80% (269.30 USD)
Varlığa göre:
70.94% (95.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 270
GBPJPY 6
EURUSD 3
GBPUSD 2
GBPAUD 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12
GBPJPY -4
EURUSD -3
GBPUSD 2
GBPAUD -2
EURGBP -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -408
EURUSD -246
GBPUSD 267
GBPAUD -342
EURGBP -254
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.11 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +53.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 14
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 344
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 167
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1534
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.30 × 193
Darwinex-Live
1.32 × 62
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
PepperstoneUK-Live
1.45 × 87
53 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 23:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 23:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
In3
Ayda 30 USD
-23%
0
0
USD
219
USD
13
0%
291
39%
60%
0.89
-0.31
USD
86%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.