- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 994
Kârla kapanan işlemler:
1 705 (85.50%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (14.49%)
En iyi işlem:
39.44 USD
En kötü işlem:
-261.16 USD
Brüt kâr:
2 048.29 USD (1 532 992 pips)
Brüt zarar:
-1 338.23 USD (301 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (68.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.62 USD (40)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.34%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
380
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
1 123 (56.32%)
Satış işlemleri:
871 (43.68%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-50.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-513.16 USD (3)
Aylık büyüme:
18.92%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
544.80 USD (28.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.80% (544.80 USD)
Varlığa göre:
70.70% (1 289.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|660
|XAUUSD
|523
|EURJPY
|140
|AUDCAD
|115
|USDJPY
|100
|EURCAD
|83
|EURUSD
|71
|EURAUD
|65
|GBPCAD
|47
|USDCAD
|41
|GBPUSD
|37
|NZDUSD
|34
|ETHUSD
|31
|GBPAUD
|14
|NZDJPY
|14
|NZDCAD
|10
|AUDUSD
|5
|DOTUSD
|2
|DOGUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|115
|XAUUSD
|-88
|EURJPY
|23
|AUDCAD
|50
|USDJPY
|212
|EURCAD
|-93
|EURUSD
|164
|EURAUD
|83
|GBPCAD
|39
|USDCAD
|59
|GBPUSD
|52
|NZDUSD
|43
|ETHUSD
|0
|GBPAUD
|27
|NZDJPY
|9
|NZDCAD
|11
|AUDUSD
|9
|DOTUSD
|-3
|DOGUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.2M
|XAUUSD
|-9.4K
|EURJPY
|3.6K
|AUDCAD
|6.7K
|USDJPY
|13K
|EURCAD
|7.9K
|EURUSD
|9.6K
|EURAUD
|8.2K
|GBPCAD
|6.9K
|USDCAD
|4.5K
|GBPUSD
|5.3K
|NZDUSD
|3.2K
|ETHUSD
|4K
|GBPAUD
|4.3K
|NZDJPY
|1.6K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDUSD
|955
|DOTUSD
|-34
|DOGUSD
|-98
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.44 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +68.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
