SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 1d12 08AGOS2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 1d12 08AGOS2025

Francisco Contreras Manzano
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 71%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 994
Kârla kapanan işlemler:
1 705 (85.50%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (14.49%)
En iyi işlem:
39.44 USD
En kötü işlem:
-261.16 USD
Brüt kâr:
2 048.29 USD (1 532 992 pips)
Brüt zarar:
-1 338.23 USD (301 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (68.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.62 USD (40)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.34%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
380
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
1 123 (56.32%)
Satış işlemleri:
871 (43.68%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-50.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-513.16 USD (3)
Aylık büyüme:
18.92%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
544.80 USD (28.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.80% (544.80 USD)
Varlığa göre:
70.70% (1 289.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 660
XAUUSD 523
EURJPY 140
AUDCAD 115
USDJPY 100
EURCAD 83
EURUSD 71
EURAUD 65
GBPCAD 47
USDCAD 41
GBPUSD 37
NZDUSD 34
ETHUSD 31
GBPAUD 14
NZDJPY 14
NZDCAD 10
AUDUSD 5
DOTUSD 2
DOGUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 115
XAUUSD -88
EURJPY 23
AUDCAD 50
USDJPY 212
EURCAD -93
EURUSD 164
EURAUD 83
GBPCAD 39
USDCAD 59
GBPUSD 52
NZDUSD 43
ETHUSD 0
GBPAUD 27
NZDJPY 9
NZDCAD 11
AUDUSD 9
DOTUSD -3
DOGUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.2M
XAUUSD -9.4K
EURJPY 3.6K
AUDCAD 6.7K
USDJPY 13K
EURCAD 7.9K
EURUSD 9.6K
EURAUD 8.2K
GBPCAD 6.9K
USDCAD 4.5K
GBPUSD 5.3K
NZDUSD 3.2K
ETHUSD 4K
GBPAUD 4.3K
NZDJPY 1.6K
NZDCAD 1.6K
AUDUSD 955
DOTUSD -34
DOGUSD -98
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.44 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +68.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨

En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.

🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.

Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.

💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto.

İnceleme yok
2025.10.17 14:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 13:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 11:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 04:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 16:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
