Hai Hung Ta

Maxpro1

Hai Hung Ta
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 111%
KohleCapitalMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 460
Kârla kapanan işlemler:
3 222 (72.24%)
Zararla kapanan işlemler:
1 238 (27.76%)
En iyi işlem:
3 777.28 USD
En kötü işlem:
-4 070.40 USD
Brüt kâr:
284 352.17 USD (1 261 504 pips)
Brüt zarar:
-178 346.94 USD (1 257 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (408.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 966.56 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
95.09%
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
21.73
Alış işlemleri:
2 371 (53.16%)
Satış işlemleri:
2 089 (46.84%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
23.77 USD
Ortalama kâr:
88.25 USD
Ortalama zarar:
-144.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 173.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 070.40 USD (1)
Aylık büyüme:
8.40%
Yıllık tahmin:
102.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.60 USD
Maksimum:
4 878.68 USD (3.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.85% (4 089.20 USD)
Varlığa göre:
31.60% (49 302.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4458
AUDUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 106K
AUDUSD -5
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.5K
AUDUSD -481
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 777.28 USD
En kötü işlem: -4 070 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +408.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 173.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KohleCapitalMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 22:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.11 13:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:31 2025.08.08 08:31:26  

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Maxpro1
Ayda 30 USD
111%
0
0
USD
156K
USD
20
100%
4 460
72%
95%
1.59
23.77
USD
32%
1:500
Kopyala

