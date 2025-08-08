- Büyüme
İşlemler:
4 460
Kârla kapanan işlemler:
3 222 (72.24%)
Zararla kapanan işlemler:
1 238 (27.76%)
En iyi işlem:
3 777.28 USD
En kötü işlem:
-4 070.40 USD
Brüt kâr:
284 352.17 USD (1 261 504 pips)
Brüt zarar:
-178 346.94 USD (1 257 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (408.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 966.56 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
95.09%
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
21.73
Alış işlemleri:
2 371 (53.16%)
Satış işlemleri:
2 089 (46.84%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
23.77 USD
Ortalama kâr:
88.25 USD
Ortalama zarar:
-144.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 173.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 070.40 USD (1)
Aylık büyüme:
8.40%
Yıllık tahmin:
102.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.60 USD
Maksimum:
4 878.68 USD (3.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.85% (4 089.20 USD)
Varlığa göre:
31.60% (49 302.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4458
|AUDUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|106K
|AUDUSD
|-5
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.5K
|AUDUSD
|-481
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KohleCapitalMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
