Van Duc Pham

PHAM VAN DUC

Van Duc Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
1 / 547 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 320%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 731
Kârla kapanan işlemler:
12 556 (70.81%)
Zararla kapanan işlemler:
5 175 (29.19%)
En iyi işlem:
9 569.90 USD
En kötü işlem:
-6 900.30 USD
Brüt kâr:
175 094.11 USD (2 607 895 pips)
Brüt zarar:
-117 186.15 USD (3 446 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (30.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 569.90 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
99.49%
Maks. mevduat yükü:
12.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
374
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.61
Alış işlemleri:
9 017 (50.85%)
Satış işlemleri:
8 714 (49.15%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
3.27 USD
Ortalama kâr:
13.95 USD
Ortalama zarar:
-22.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-12 558.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 558.25 USD (14)
Aylık büyüme:
14.37%
Yıllık tahmin:
174.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12 558.25 USD (34.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.31% (12 558.25 USD)
Varlığa göre:
13.25% (6 652.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 17731
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 58K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P -839K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 569.90 USD
En kötü işlem: -6 900 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +30.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 558.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.08 04:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
