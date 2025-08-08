- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
560
Kârla kapanan işlemler:
217 (38.75%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (61.25%)
En iyi işlem:
1 990.00 USD
En kötü işlem:
-2 033.50 USD
Brüt kâr:
162 712.04 USD (683 616 pips)
Brüt zarar:
-149 614.50 USD (648 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (5 592.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 719.24 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
94.36%
Maks. mevduat yükü:
18.99%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.57
Alış işlemleri:
359 (64.11%)
Satış işlemleri:
201 (35.89%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
23.39 USD
Ortalama kâr:
749.83 USD
Ortalama zarar:
-436.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-3 932.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 594.06 USD (14)
Aylık büyüme:
20.62%
Yıllık tahmin:
250.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 371.03 USD
Maksimum:
23 025.87 USD (147.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.31% (22 991.97 USD)
Varlığa göre:
14.07% (3 931.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|558
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|-19
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|GBPJPY
|-70
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 990.00 USD
En kötü işlem: -2 034 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +5 592.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 932.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
