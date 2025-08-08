SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Maxgrowthid P10
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P10

Dhimaz Adityanegara
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 84%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
560
Kârla kapanan işlemler:
217 (38.75%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (61.25%)
En iyi işlem:
1 990.00 USD
En kötü işlem:
-2 033.50 USD
Brüt kâr:
162 712.04 USD (683 616 pips)
Brüt zarar:
-149 614.50 USD (648 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (5 592.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 719.24 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
94.36%
Maks. mevduat yükü:
18.99%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.57
Alış işlemleri:
359 (64.11%)
Satış işlemleri:
201 (35.89%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
23.39 USD
Ortalama kâr:
749.83 USD
Ortalama zarar:
-436.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-3 932.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 594.06 USD (14)
Aylık büyüme:
20.62%
Yıllık tahmin:
250.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 371.03 USD
Maksimum:
23 025.87 USD (147.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.31% (22 991.97 USD)
Varlığa göre:
14.07% (3 931.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 558
GBPJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13K
GBPJPY -19
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
GBPJPY -70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 990.00 USD
En kötü işlem: -2 034 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +5 592.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 932.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.5% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Maxgrowthid P10
Ayda 100 USD
84%
0
0
USD
39K
USD
27
0%
560
38%
94%
1.08
23.39
USD
59%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.