Huynh Chu Thai Binh

Bet and win

Huynh Chu Thai Binh
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 294%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
38 (48.10%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (51.90%)
En iyi işlem:
284.98 USD
En kötü işlem:
-26.40 USD
Brüt kâr:
1 001.67 USD (859 980 pips)
Brüt zarar:
-366.05 USD (580 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (42.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.41 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
26.06%
Maks. mevduat yükü:
35.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
5.99
Alış işlemleri:
57 (72.15%)
Satış işlemleri:
22 (27.85%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
8.05 USD
Ortalama kâr:
26.36 USD
Ortalama zarar:
-8.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-38.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.36 USD (4)
Aylık büyüme:
230.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.46 USD
Maksimum:
106.09 USD (16.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.01% (68.25 USD)
Varlığa göre:
12.81% (32.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 46
BTCUSDm 17
ETHUSDm 6
USDJPYm 2
NZDJPYm 2
USOILm 1
USDCHFm 1
EURUSDm 1
GBPJPYm 1
AUDUSDm 1
NZDCHFm 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 633
BTCUSDm 27
ETHUSDm -24
USDJPYm 2
NZDJPYm -1
USOILm -1
USDCHFm 1
EURUSDm 3
GBPJPYm -4
AUDUSDm 0
NZDCHFm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 125K
BTCUSDm 178K
ETHUSDm -24K
USDJPYm 135
NZDJPYm -66
USOILm -81
USDCHFm 51
EURUSDm 150
GBPJPYm -309
AUDUSDm -21
NZDCHFm -13
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +284.98 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.47 USD

İnceleme yok
2025.09.21 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.30 03:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 17:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 12:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 04:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

