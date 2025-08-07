- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
93 (88.57%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (11.43%)
En iyi işlem:
304.73 USD
En kötü işlem:
-510.98 USD
Brüt kâr:
3 067.03 USD (84 766 pips)
Brüt zarar:
-1 556.66 USD (3 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 298.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 298.61 USD (29)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
65.96%
Maks. mevduat yükü:
19.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
51 (48.57%)
Satış işlemleri:
54 (51.43%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
14.38 USD
Ortalama kâr:
32.98 USD
Ortalama zarar:
-129.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-900.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-900.50 USD (2)
Aylık büyüme:
22.40%
Yıllık tahmin:
271.83%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.49 USD
Maksimum:
902.24 USD (13.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.91% (901.78 USD)
Varlığa göre:
30.38% (1 619.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|AUDCAD
|20
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|17
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|344
|AUDCAD
|831
|EURUSD
|-217
|GBPUSD
|417
|AUDUSD
|-158
|USDCHF
|295
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|77K
|AUDCAD
|2.4K
|EURUSD
|275
|GBPUSD
|1K
|AUDUSD
|-138
|USDCHF
|372
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +304.73 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 298.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -900.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 20
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 12
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
Exness-MT5Real7
|0.95 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 434
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.73 × 500
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.85 × 27
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
18
77%
105
88%
66%
1.97
14.38
USD
USD
30%
1:300