SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Piggy Bank III
Mikita Kupchyk

Piggy Bank III

Mikita Kupchyk
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
93 (88.57%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (11.43%)
En iyi işlem:
304.73 USD
En kötü işlem:
-510.98 USD
Brüt kâr:
3 067.03 USD (84 766 pips)
Brüt zarar:
-1 556.66 USD (3 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 298.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 298.61 USD (29)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
65.96%
Maks. mevduat yükü:
19.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
51 (48.57%)
Satış işlemleri:
54 (51.43%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
14.38 USD
Ortalama kâr:
32.98 USD
Ortalama zarar:
-129.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-900.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-900.50 USD (2)
Aylık büyüme:
22.40%
Yıllık tahmin:
271.83%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.49 USD
Maksimum:
902.24 USD (13.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.91% (901.78 USD)
Varlığa göre:
30.38% (1 619.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
AUDCAD 20
EURUSD 17
GBPUSD 17
AUDUSD 8
USDCHF 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 344
AUDCAD 831
EURUSD -217
GBPUSD 417
AUDUSD -158
USDCHF 295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 77K
AUDCAD 2.4K
EURUSD 275
GBPUSD 1K
AUDUSD -138
USDCHF 372
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +304.73 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 298.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -900.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 13
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
Exness-MT5Real7
0.95 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 434
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.73 × 500
ICMarketsEU-MT5-5
1.85 × 27
52 daha fazla...
2025.09.26 05:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 05:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 23:45
Share of trading days is too low
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 4.23% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.82% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Piggy Bank III
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
4.5K
USD
18
77%
105
88%
66%
1.97
14.38
USD
30%
1:300
