Titus Muchiri Warui

Vix75index

Titus Muchiri Warui
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
155 (53.08%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (46.92%)
En iyi işlem:
12.39 USD
En kötü işlem:
-5.62 USD
Brüt kâr:
125.42 USD (7 960 352 pips)
Brüt zarar:
-97.54 USD (5 637 355 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (3.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.99 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
29.70%
Maks. mevduat yükü:
175.00%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
150 (51.37%)
Satış işlemleri:
142 (48.63%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.81 USD
Ortalama zarar:
-0.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-15.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.99 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.26 USD
Maksimum:
22.91 USD (51.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (-22.40 USD)
Varlığa göre:
93.66% (5.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Volatility 75 Index 284
AUDCAD 6
Volatility 100 (1s) Index 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Volatility 75 Index 29
AUDCAD -2
Volatility 100 (1s) Index 0
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Volatility 75 Index 2.3M
AUDCAD -312
Volatility 100 (1s) Index -141
GBPJPY 227
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.39 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +3.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivVU-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 16:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 16:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 16:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 16:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 16:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 16:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 16:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.13 16:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
2025.09.17 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 01:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
