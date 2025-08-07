SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mi Telegram es eu1975
Ruben Casado Martin

Mi Telegram es eu1975

Ruben Casado Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
826
Kârla kapanan işlemler:
374 (45.27%)
Zararla kapanan işlemler:
452 (54.72%)
En iyi işlem:
3 376.85 USD
En kötü işlem:
-322.90 USD
Brüt kâr:
37 631.34 USD (186 785 pips)
Brüt zarar:
-3 378.61 USD (147 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (5 332.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 699.48 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
29.97%
Maks. mevduat yükü:
69.10%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
72.32
Alış işlemleri:
610 (73.85%)
Satış işlemleri:
216 (26.15%)
Kâr faktörü:
11.14
Beklenen getiri:
41.47 USD
Ortalama kâr:
100.62 USD
Ortalama zarar:
-7.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-242.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-473.61 USD (2)
Aylık büyüme:
3.52%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.89 USD
Maksimum:
473.61 USD (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.28% (365.08 USD)
Varlığa göre:
4.36% (5 751.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 812
EURGBP 4
USDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
GBPAUD 1
AUDJPY 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
CADCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 34K
EURGBP -2
USDJPY 0
GBPJPY 1
CADJPY 1
EURCAD -1
GBPAUD -1
AUDJPY 0
NZDUSD 1
AUDNZD 0
CADCHF -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
EURGBP -96
USDJPY 6
GBPJPY 176
CADJPY 108
EURCAD -114
GBPAUD -132
AUDJPY -59
NZDUSD 73
AUDNZD -55
CADCHF -42
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 376.85 USD
En kötü işlem: -323 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 332.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -242.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.18 21:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
