Ruben Casado Martin

Mi telegran Benru3210

Ruben Casado Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 70%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 257
Kârla kapanan işlemler:
960 (76.37%)
Zararla kapanan işlemler:
297 (23.63%)
En iyi işlem:
3 803.66 USD
En kötü işlem:
-1 666.37 USD
Brüt kâr:
77 147.05 USD (1 269 339 pips)
Brüt zarar:
-7 097.84 USD (188 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
115 (4 546.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25 300.97 USD (20)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
7.88%
Maks. mevduat yükü:
104.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
42.04
Alış işlemleri:
709 (56.40%)
Satış işlemleri:
548 (43.60%)
Kâr faktörü:
10.87
Beklenen getiri:
55.73 USD
Ortalama kâr:
80.36 USD
Ortalama zarar:
-23.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-236.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 666.37 USD (1)
Aylık büyüme:
25.70%
Yıllık tahmin:
311.78%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 666.37 USD (1.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.22% (1 666.37 USD)
Varlığa göre:
12.34% (16 586.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1247
WS30 8
EURUSD 1
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 70K
WS30 -5
EURUSD 0
AUDCAD -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.1M
WS30 -515
EURUSD 5
AUDCAD -359
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 803.66 USD
En kötü işlem: -1 666 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 546.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -236.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.26 11:42
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.