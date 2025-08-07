SinyallerBölümler
Ruben Casado Martin

IrukitoGold

Ruben Casado Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 167%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 860
Kârla kapanan işlemler:
7 345 (67.63%)
Zararla kapanan işlemler:
3 515 (32.37%)
En iyi işlem:
7 150.88 USD
En kötü işlem:
-2 930.94 USD
Brüt kâr:
252 415.28 USD (4 928 326 pips)
Brüt zarar:
-85 677.64 USD (1 960 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
334 (6 803.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31 760.71 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
8.95%
Maks. mevduat yükü:
26.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
13.82
Alış işlemleri:
5 474 (50.41%)
Satış işlemleri:
5 386 (49.59%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
15.35 USD
Ortalama kâr:
34.37 USD
Ortalama zarar:
-24.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
124 (-3 921.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 929.19 USD (14)
Aylık büyüme:
1.84%
Yıllık tahmin:
22.36%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399.42 USD
Maksimum:
12 068.65 USD (10.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.24% (12 068.65 USD)
Varlığa göre:
1.19% (3 030.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10823
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 167K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 150.88 USD
En kötü işlem: -2 931 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +6 803.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 921.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Trader especialista en el par XAUUSD , oro.
İnceleme yok
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 12:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.93% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
