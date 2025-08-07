- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10 860
Kârla kapanan işlemler:
7 345 (67.63%)
Zararla kapanan işlemler:
3 515 (32.37%)
En iyi işlem:
7 150.88 USD
En kötü işlem:
-2 930.94 USD
Brüt kâr:
252 415.28 USD (4 928 326 pips)
Brüt zarar:
-85 677.64 USD (1 960 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
334 (6 803.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31 760.71 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
8.95%
Maks. mevduat yükü:
26.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
13.82
Alış işlemleri:
5 474 (50.41%)
Satış işlemleri:
5 386 (49.59%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
15.35 USD
Ortalama kâr:
34.37 USD
Ortalama zarar:
-24.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
124 (-3 921.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 929.19 USD (14)
Aylık büyüme:
1.84%
Yıllık tahmin:
22.36%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399.42 USD
Maksimum:
12 068.65 USD (10.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.24% (12 068.65 USD)
Varlığa göre:
1.19% (3 030.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10823
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|167K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 150.88 USD
En kötü işlem: -2 931 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +6 803.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 921.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trader especialista en el par XAUUSD , oro.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
167%
0
0
USD
USD
267K
USD
USD
77
88%
10 860
67%
9%
2.94
15.35
USD
USD
10%
1:200