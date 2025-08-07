- Büyüme
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
64 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (38.46%)
En iyi işlem:
22.84 EUR
En kötü işlem:
-23.82 EUR
Brüt kâr:
255.12 EUR (12 032 pips)
Brüt zarar:
-235.91 EUR (15 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (33.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
51.87 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
18.89%
Maks. mevduat yükü:
2.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
61 (58.65%)
Satış işlemleri:
43 (41.35%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
3.99 EUR
Ortalama zarar:
-5.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-21.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-36.02 EUR (3)
Aylık büyüme:
-8.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 EUR
Maksimum:
85.74 EUR (14.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.33% (85.70 EUR)
Varlığa göre:
4.86% (36.64 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.84 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.76 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.37 × 27
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 156
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.29 × 31
|
FPMarketsLLC-Live
|2.31 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real7
|2.63 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 83
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.68 × 44
|
TitanFX-MT5-01
|4.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 1
|
Valutrades-Live
|8.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|8.11 × 18
|
AMarkets-Real
|8.38 × 8
|
TASS-Live
|9.43 × 14
|
Tradestone-Real
|13.15 × 294
Exploiting USD/JPY
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
7%
0
0
USD
USD
719
EUR
EUR
20
96%
104
61%
19%
1.08
0.18
EUR
EUR
11%
1:500