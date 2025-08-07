SinyallerBölümler
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
64 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (38.46%)
En iyi işlem:
22.84 EUR
En kötü işlem:
-23.82 EUR
Brüt kâr:
255.12 EUR (12 032 pips)
Brüt zarar:
-235.91 EUR (15 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (33.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
51.87 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
18.89%
Maks. mevduat yükü:
2.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
61 (58.65%)
Satış işlemleri:
43 (41.35%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
3.99 EUR
Ortalama zarar:
-5.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-21.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-36.02 EUR (3)
Aylık büyüme:
-8.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 EUR
Maksimum:
85.74 EUR (14.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.33% (85.70 EUR)
Varlığa göre:
4.86% (36.64 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.84 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.76 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.37 × 27
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 156
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.29 × 31
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
ICMarketsSC-MT5
2.38 × 8
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
RoboForex-ECN
3.00 × 83
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.68 × 44
TitanFX-MT5-01
4.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 1
Valutrades-Live
8.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
8.11 × 18
AMarkets-Real
8.38 × 8
TASS-Live
9.43 × 14
Tradestone-Real
13.15 × 294
Exploiting USD/JPY
İnceleme yok
2025.09.07 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
No swaps are charged
2025.08.18 13:58
No swaps are charged
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 09:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.25% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
