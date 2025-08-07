- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
360
Kârla kapanan işlemler:
283 (78.61%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (21.39%)
En iyi işlem:
34.48 UST
En kötü işlem:
-29.09 UST
Brüt kâr:
687.66 UST (34 155 pips)
Brüt zarar:
-352.41 UST (23 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (18.02 UST)
Maksimum ardışık kâr:
104.51 UST (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
62.92%
Maks. mevduat yükü:
27.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.56
Alış işlemleri:
164 (45.56%)
Satış işlemleri:
196 (54.44%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
0.93 UST
Ortalama kâr:
2.43 UST
Ortalama zarar:
-4.58 UST
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.02 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-46.42 UST (4)
Aylık büyüme:
21.86%
Yıllık tahmin:
265.23%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.54 UST
Maksimum:
51.10 UST (8.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.96% (50.74 UST)
Varlığa göre:
25.91% (56.57 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|351
|AUDCAD+
|3
|EURUSD+
|3
|NZDUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|XAUUSD+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY+
|305
|AUDCAD+
|1
|EURUSD+
|26
|NZDUSD+
|3
|USDCAD+
|0
|XAUUSD+
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY+
|10K
|AUDCAD+
|213
|EURUSD+
|100
|NZDUSD+
|33
|USDCAD+
|5
|XAUUSD+
|7
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.48 UST
En kötü işlem: -29 UST
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.02 UST
Maksimum ardışık zarar: -13.02 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
204%
0
0
USD
USD
251
UST
UST
23
80%
360
78%
63%
1.95
0.93
UST
UST
29%
1:500