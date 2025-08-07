SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Asian Night
Wilhelm Tscharf

Asian Night

Wilhelm Tscharf
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 204%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
360
Kârla kapanan işlemler:
283 (78.61%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (21.39%)
En iyi işlem:
34.48 UST
En kötü işlem:
-29.09 UST
Brüt kâr:
687.66 UST (34 155 pips)
Brüt zarar:
-352.41 UST (23 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (18.02 UST)
Maksimum ardışık kâr:
104.51 UST (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
62.92%
Maks. mevduat yükü:
27.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.56
Alış işlemleri:
164 (45.56%)
Satış işlemleri:
196 (54.44%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
0.93 UST
Ortalama kâr:
2.43 UST
Ortalama zarar:
-4.58 UST
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.02 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-46.42 UST (4)
Aylık büyüme:
21.86%
Yıllık tahmin:
265.23%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.54 UST
Maksimum:
51.10 UST (8.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.96% (50.74 UST)
Varlığa göre:
25.91% (56.57 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 351
AUDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 1
USDCAD+ 1
XAUUSD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ 305
AUDCAD+ 1
EURUSD+ 26
NZDUSD+ 3
USDCAD+ 0
XAUUSD+ 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 10K
AUDCAD+ 213
EURUSD+ 100
NZDUSD+ 33
USDCAD+ 5
XAUUSD+ 7
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.48 UST
En kötü işlem: -29 UST
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.02 UST
Maksimum ardışık zarar: -13.02 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 16:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Asian Night
Ayda 30 USD
204%
0
0
USD
251
UST
23
80%
360
78%
63%
1.95
0.93
UST
29%
1:500
Kopyala

