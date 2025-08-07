SinyallerBölümler
Er Bambang Wijayanto Kusuma

EA ANTASENA IMF

Er Bambang Wijayanto Kusuma
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 21%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
378
Kârla kapanan işlemler:
200 (52.91%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (47.09%)
En iyi işlem:
192.76 USD
En kötü işlem:
-39.90 USD
Brüt kâr:
1 573.06 USD (31 037 pips)
Brüt zarar:
-841.58 USD (37 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (23.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
23.10%
Maks. mevduat yükü:
22.56%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
181 (47.88%)
Satış işlemleri:
197 (52.12%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
7.87 USD
Ortalama zarar:
-4.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-126.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.87 USD (11)
Aylık büyüme:
0.19%
Yıllık tahmin:
3.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
143.30 USD (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.01% (143.30 USD)
Varlığa göre:
25.81% (851.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.i 378
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.i 731
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.i -6.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +192.76 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +23.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA ANTASENA is an EA for MT4 designed for the EURUSD market
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
