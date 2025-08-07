SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BUS 180P
Ming Hon Wong

BUS 180P

Ming Hon Wong
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -18%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
188 (57.84%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (42.15%)
En iyi işlem:
48.76 USD
En kötü işlem:
-49.14 USD
Brüt kâr:
987.00 USD (43 642 pips)
Brüt zarar:
-1 182.60 USD (52 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (87.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.95 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
69.32%
Maks. mevduat yükü:
128.67%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
135 (41.54%)
Satış işlemleri:
190 (58.46%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.60 USD
Ortalama kâr:
5.25 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-451.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-451.13 USD (15)
Aylık büyüme:
-32.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
251.03 USD
Maksimum:
553.01 USD (40.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.02% (553.01 USD)
Varlığa göre:
59.32% (800.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 167
AUDUSD 37
NZDUSD 36
AUDCAD 32
EURGBP 25
NZDCAD 24
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 52
AUDUSD 72
NZDUSD 67
AUDCAD -402
EURGBP 30
NZDCAD -13
EURUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.9K
AUDUSD 2.8K
NZDUSD 1.4K
AUDCAD -9.7K
EURGBP 1.2K
NZDCAD -2.5K
EURUSD -10
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.76 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +87.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -451.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Real 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 02:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 19:44
Share of trading days is too low
2025.08.12 19:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 09:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.07 09:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.07 09:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BUS 180P
Ayda 30 USD
-18%
0
0
USD
884
USD
8
100%
325
57%
69%
0.83
-0.60
USD
59%
1:500
