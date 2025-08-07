- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
19 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
104.06 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
257.90 USD (47 660 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
19 (257.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.90 USD (19)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
86.80%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (36.84%)
Satış işlemleri:
12 (63.16%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
13.57 USD
Ortalama kâr:
13.57 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
5.10%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
21.40% (572.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.06 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +257.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Averaging Gold Trade Only
Target Profit 3 - 20% /month
Minimum equity 2,000 USD
Max Draw Down 50%
Intraday & Semi Swing Trade
İnceleme yok
