İşlemler:
834
Kârla kapanan işlemler:
332 (39.80%)
Zararla kapanan işlemler:
502 (60.19%)
En iyi işlem:
14.88 USD
En kötü işlem:
-12.12 USD
Brüt kâr:
1 170.95 USD (55 117 pips)
Brüt zarar:
-1 056.39 USD (43 531 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (47.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
31.37%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
410 (49.16%)
Satış işlemleri:
424 (50.84%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
3.53 USD
Ortalama zarar:
-2.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-54.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.93 USD (27)
Aylık büyüme:
2.14%
Yıllık tahmin:
25.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
115.97 USD
Maksimum:
198.36 USD (12.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.54% (198.36 USD)
Varlığa göre:
1.67% (25.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|417
|EURUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.1K
|EURUSD
|8.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.88 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +47.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live19
|0.17 × 6
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.57 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.65 × 1757
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
