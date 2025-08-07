SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lowriskbd299
Md Mahfuzur Rahman

Lowriskbd299

Md Mahfuzur Rahman
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
834
Kârla kapanan işlemler:
332 (39.80%)
Zararla kapanan işlemler:
502 (60.19%)
En iyi işlem:
14.88 USD
En kötü işlem:
-12.12 USD
Brüt kâr:
1 170.95 USD (55 117 pips)
Brüt zarar:
-1 056.39 USD (43 531 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (47.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
31.37%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
410 (49.16%)
Satış işlemleri:
424 (50.84%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
3.53 USD
Ortalama zarar:
-2.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-54.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.93 USD (27)
Aylık büyüme:
2.14%
Yıllık tahmin:
25.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
115.97 USD
Maksimum:
198.36 USD (12.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.54% (198.36 USD)
Varlığa göre:
1.67% (25.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 417
EURUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -8
EURUSD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.1K
EURUSD 8.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.88 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +47.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 3
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live19
0.17 × 6
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ICMarkets-Live20
0.57 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
0.65 × 1757
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
334 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.28 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 03:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
