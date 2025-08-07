SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DXH
Xuan Hoang Dam

DXH

Xuan Hoang Dam
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
594
Kârla kapanan işlemler:
467 (78.61%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (21.38%)
En iyi işlem:
18.85 USD
En kötü işlem:
-6.29 USD
Brüt kâr:
734.16 USD (61 952 pips)
Brüt zarar:
-231.09 USD (17 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (104.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.03 USD (82)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
24.28%
Maks. mevduat yükü:
89.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
10.37
Alış işlemleri:
114 (19.19%)
Satış işlemleri:
480 (80.81%)
Kâr faktörü:
3.18
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-1.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-12.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.39 USD (18)
Aylık büyüme:
5.42%
Yıllık tahmin:
68.07%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.03 USD
Maksimum:
48.53 USD (0.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.94% (49.71 USD)
Varlığa göre:
6.62% (339.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 594
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 503
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 45K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.85 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 82
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +104.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 12
8.60 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
eurusd
İnceleme yok
2025.09.25 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 11:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 13:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DXH
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
5.3K
USD
22
66%
594
78%
24%
3.17
0.85
USD
7%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.