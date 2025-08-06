- Büyüme
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
37 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.91%)
En iyi işlem:
5.60 UST
En kötü işlem:
-1.40 UST
Brüt kâr:
48.73 UST (771 pips)
Brüt zarar:
-18.90 UST (44 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (31.38 UST)
Maksimum ardışık kâr:
31.38 UST (22)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
96.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
51 saniye
Düzelme faktörü:
13.32
Alış işlemleri:
27 (61.36%)
Satış işlemleri:
17 (38.64%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
0.68 UST
Ortalama kâr:
1.32 UST
Ortalama zarar:
-2.70 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.40 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-1.40 UST (1)
Aylık büyüme:
29.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.85 UST
Maksimum:
2.24 UST (2.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.10% (1.60 UST)
Varlığa göre:
21.42% (16.38 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|727
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.60 UST
En kötü işlem: -1 UST
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.38 UST
Maksimum ardışık zarar: -1.40 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
HFT AOs is an automated high-frequency trading (HFT) system designed for fast and adaptive execution on volatile markets. The algorithm uses advanced order flow analysis and short-term momentum strategies to identify micro-opportunities throughout the trading day.
