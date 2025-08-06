SinyallerBölümler
Murad Nagiev

HFT AOs GOLD

Murad Nagiev
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 69 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
37 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.91%)
En iyi işlem:
5.60 UST
En kötü işlem:
-1.40 UST
Brüt kâr:
48.73 UST (771 pips)
Brüt zarar:
-18.90 UST (44 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (31.38 UST)
Maksimum ardışık kâr:
31.38 UST (22)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
96.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
51 saniye
Düzelme faktörü:
13.32
Alış işlemleri:
27 (61.36%)
Satış işlemleri:
17 (38.64%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
0.68 UST
Ortalama kâr:
1.32 UST
Ortalama zarar:
-2.70 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.40 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-1.40 UST (1)
Aylık büyüme:
29.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.85 UST
Maksimum:
2.24 UST (2.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.10% (1.60 UST)
Varlığa göre:
21.42% (16.38 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 30
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 727
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.60 UST
En kötü işlem: -1 UST
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.38 UST
Maksimum ardışık zarar: -1.40 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

HFT AOs is an automated high-frequency trading (HFT) system designed for fast and adaptive execution on volatile markets. The algorithm uses advanced order flow analysis and short-term momentum strategies to identify micro-opportunities throughout the trading day.


İnceleme yok
2025.09.15 19:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 16:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 12:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.06 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 12:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.